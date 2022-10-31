Ракетный удар по Харькову и Чугуевскому району: Синегубов сообщил подробности
Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что перебои со светом в Харькове связаны с повреждением объектов критической инфраструктуры.
«Сегодня примерно в 8:00 утра враг нанес по Харькову и Чугуевскому району ракетные удары. Предварительно ракетами комплекса С-300, которые запустили из Белгорода», — написал Синегубов в telegram.
По его информации, повреждены объекты критической инфраструктуры. Именно это вызвало перебои со светом и остановку метро в Харькове.
«Пострадавших на данный момент нет, все службы работают на местах попаданий. Информация уточняется», — добавил глава ХОВА.
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Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов ранее сообщил о двух «прилетах» в городе. А советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова посоветовала харьковчанам экономить заряд в телефонах.
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 08:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что перебои со светом в Харькове связаны с повреждением объектов критической инфраструктуры".