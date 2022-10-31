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Ракетный удар по Харькову и Чугуевскому району: Синегубов сообщил подробности

Происшествия 08:41   31.10.2022
Оксана Горун
Ракетный удар по Харькову и Чугуевскому району: Синегубов сообщил подробности

Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что перебои со светом в Харькове связаны с повреждением объектов критической инфраструктуры.

«Сегодня примерно в 8:00 утра враг нанес по Харькову и Чугуевскому району ракетные удары. Предварительно ракетами комплекса С-300, которые запустили из Белгорода», — написал Синегубов в telegram.

По его информации, повреждены объекты критической инфраструктуры. Именно это вызвало перебои со светом и остановку метро в Харькове.

«Пострадавших на данный момент нет, все службы работают на местах попаданий. Информация уточняется», — добавил глава ХОВА.

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    • Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов ранее сообщил о двух «прилетах» в городе. А советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова посоветовала харьковчанам экономить заряд в телефонах.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 08:41;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что перебои со светом в Харькове связаны с повреждением объектов критической инфраструктуры".