Ракетный удар по Харькову и Чугуевскому району: Синегубов сообщил подробности

Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что перебои со светом в Харькове связаны с повреждением объектов критической инфраструктуры.

«Сегодня примерно в 8:00 утра враг нанес по Харькову и Чугуевскому району ракетные удары. Предварительно ракетами комплекса С-300, которые запустили из Белгорода», — написал Синегубов в telegram.

По его информации, повреждены объекты критической инфраструктуры. Именно это вызвало перебои со светом и остановку метро в Харькове.

«Пострадавших на данный момент нет, все службы работают на местах попаданий. Информация уточняется», — добавил глава ХОВА.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов ранее сообщил о двух «прилетах» в городе. А советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова посоветовала харьковчанам экономить заряд в телефонах.