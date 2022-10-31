В Харькове остановилось метро, жителям советуют экономить заряд на телефонах

В Харькове 31 октября прогремели взрывы, после которых жители города сообщили о перебоях с электричеством.

Также вновь произошел сбой в работе метрополитена.

«Уважаемые пассажиры! По техническим причинам временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства!» — сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».

Руководство города и области пока не уточнило, какой именно объект (или объекты) пострадал во время обстрела. Глава ХОВА Олег Синегубов только предупредил об опасности и попросил жителей находиться в укрытиях.

Тем временем советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова порекомендовала харьковчанам экономить заряд в телефонах.