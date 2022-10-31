У Харкові зупинилося метро, мешканцям радять берегти заряд на телефонах

У Харкові 31 жовтня пролунали вибухи, після яких мешканці міста повідомили про перебої з електрикою.

Також знову стався збій у роботі метрополітену.

“Шановні пасажири! З технічних причин тимчасово призупинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!” – повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен”.

Керівництво міста та області наразі не уточнило, який саме об’єкт (або об’єкти) постраждав під час обстрілу. Голова ХОВА Олег Синєгубов лише попередив про небезпеку та попросив мешканців перебувати в укриттях.

Тим часом, радниця голови Харківської облради Наталія Попова порекомендувала харків’янам економити заряд у телефонах.