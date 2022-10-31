У Харкові зупинилося метро, мешканцям радять берегти заряд на телефонах
У Харкові 31 жовтня пролунали вибухи, після яких мешканці міста повідомили про перебої з електрикою.
Також знову стався збій у роботі метрополітену.
“Шановні пасажири! З технічних причин тимчасово призупинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!” – повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен”.
Керівництво міста та області наразі не уточнило, який саме об’єкт (або об’єкти) постраждав під час обстрілу. Голова ХОВА Олег Синєгубов лише попередив про небезпеку та попросив мешканців перебувати в укриттях.
Читайте також: У Харкові пролунали вибухи, повідомляють про перебої зі світлом
Тим часом, радниця голови Харківської облради Наталія Попова порекомендувала харків’янам економити заряд у телефонах.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові зупинилося метро, мешканцям радять берегти заряд на телефонах»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 08:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 31 жовтня пролунали вибухи, після яких мешканці міста повідомили про перебої з електрикою".