У Харкові прогриміли вибухи, повідомляють про перебої зі світлом

Під час масштабної повітряної тривоги, оголошеної на всій території України, кілька вибухів пролунало в Харкові.

“Мешканці Харкова та області, знаходитесь у укриттях! Окупанти завдають ударів”, – попередив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Також жителі деяких районів міста повідомили про те, що почалися перебої з електрикою, наскільки проблема є масштабною і чи пов’язана з вибухами, поки що невідомо.