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У Харкові прогриміли вибухи, повідомляють про перебої зі світлом

Події 08:07   31.10.2022
Оксана Горун
У Харкові прогриміли вибухи, повідомляють про перебої зі світлом

Під час масштабної повітряної тривоги, оголошеної на всій території України, кілька вибухів пролунало в Харкові.

“Мешканці Харкова та області, знаходитесь у укриттях! Окупанти завдають ударів”, – попередив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Також жителі деяких районів міста повідомили про те, що почалися перебої з електрикою, наскільки проблема є масштабною і чи пов’язана з вибухами, поки що невідомо.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Політика, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 08:07;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час масштабної повітряної тривоги, оголошеної на всій території України, кілька вибухів пролунало в Харкові".