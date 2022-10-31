У Харкові прогриміли вибухи, повідомляють про перебої зі світлом
Під час масштабної повітряної тривоги, оголошеної на всій території України, кілька вибухів пролунало в Харкові.
“Мешканці Харкова та області, знаходитесь у укриттях! Окупанти завдають ударів”, – попередив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Також жителі деяких районів міста повідомили про те, що почалися перебої з електрикою, наскільки проблема є масштабною і чи пов’язана з вибухами, поки що невідомо.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 08:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час масштабної повітряної тривоги, оголошеної на всій території України, кілька вибухів пролунало в Харкові".