В Харькове прогремели взрывы, сообщают о перебоях со светом

Во время масштабной воздушной тревоги, объявленной по всей территории Украины, несколько взрывов прозвучало в Харькове.

«Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары», — предупредил глава ХОВА Олег Синегубов.

Также жители некоторых районов города сообщили о том, что начались перебои с электричеством, насколько проблема масштабная и связана ли со взрывами, пока неизвестно.