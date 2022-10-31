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В Харькове прогремели взрывы, сообщают о перебоях со светом

Происшествия 08:07   31.10.2022
Оксана Горун
В Харькове прогремели взрывы, сообщают о перебоях со светом

Во время масштабной воздушной тревоги, объявленной по всей территории Украины, несколько взрывов прозвучало в Харькове.

«Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары», — предупредил глава ХОВА Олег Синегубов.

Также жители некоторых районов города сообщили о том, что начались перебои с электричеством, насколько проблема масштабная и связана ли со взрывами, пока неизвестно.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Политика, Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 08:07;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время масштабной воздушной тревоги, объявленной по всей территории Украины, несколько взрывов прозвучало в Харькове".