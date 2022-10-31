В Харькове прогремели взрывы, сообщают о перебоях со светом
Во время масштабной воздушной тревоги, объявленной по всей территории Украины, несколько взрывов прозвучало в Харькове.
«Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары», — предупредил глава ХОВА Олег Синегубов.
Также жители некоторых районов города сообщили о том, что начались перебои с электричеством, насколько проблема масштабная и связана ли со взрывами, пока неизвестно.
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 08:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время масштабной воздушной тревоги, объявленной по всей территории Украины, несколько взрывов прозвучало в Харькове".