Ракетний удар по Харкову та Чугуївському району: Синєгубов повідомив подробиці
Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що перебої зі світлом у Харкові пов’язані із пошкодженням об’єктів критичної інфраструктури.
“Сьогодні приблизно о 8:00 ранку ворог завдав по Харкову та Чугуївському району ракетних ударів. Попередньо ракетами комплексу С-300, які запустили з Бєлгорода”, – написав Синєгубов у телеграмі.
За його інформацією, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. Саме це викликало перебої зі світлом та зупинку метро в Харкові.
“Постраждалих наразі немає, всі служби працюють на місцях влучень. Інформація уточнюється”, – додав голова ХОВА.
Читайте також: Генштаб ЗСУ: На Харківщині росіяни обстріляли більше 10 населених пунктів
Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов раніше повідомив про два “прильоти” у місті. А радниця голови Харківської облради Наталія Попова порадила харків’янам берегти заряд у телефонах.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ракетний удар по Харкову та Чугуївському району: Синєгубов повідомив подробиці»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 08:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що перебої зі світлом у Харкові пов’язані із пошкодженням об’єктів критичної інфраструктури".