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Ракетний удар по Харкову та Чугуївському району: Синєгубов повідомив подробиці

Події 08:41   31.10.2022
Оксана Горун
Ракетний удар по Харкову та Чугуївському району: Синєгубов повідомив подробиці

Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що перебої зі світлом у Харкові пов’язані із пошкодженням об’єктів критичної інфраструктури.

“Сьогодні приблизно о 8:00 ранку ворог завдав по Харкову та Чугуївському району ракетних ударів. Попередньо ракетами комплексу С-300, які запустили з Бєлгорода”, – написав Синєгубов у телеграмі.

За його інформацією, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. Саме це викликало перебої зі світлом та зупинку метро в Харкові.

“Постраждалих наразі немає, всі служби працюють на місцях влучень. Інформація уточнюється”, – додав голова ХОВА.

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    • Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов раніше повідомив про два “прильоти” у місті. А радниця голови Харківської облради Наталія Попова порадила харків’янам берегти заряд у телефонах.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • Ви читали новину: «Ракетний удар по Харкову та Чугуївському району: Синєгубов повідомив подробиці»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 08:41;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що перебої зі світлом у Харкові пов’язані із пошкодженням об’єктів критичної інфраструктури".