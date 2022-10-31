Ракетний удар по Харкову та Чугуївському району: Синєгубов повідомив подробиці

Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що перебої зі світлом у Харкові пов’язані із пошкодженням об’єктів критичної інфраструктури.

“Сьогодні приблизно о 8:00 ранку ворог завдав по Харкову та Чугуївському району ракетних ударів. Попередньо ракетами комплексу С-300, які запустили з Бєлгорода”, – написав Синєгубов у телеграмі.

За його інформацією, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. Саме це викликало перебої зі світлом та зупинку метро в Харкові.

“Постраждалих наразі немає, всі служби працюють на місцях влучень. Інформація уточнюється”, – додав голова ХОВА.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов раніше повідомив про два “прильоти” у місті. А радниця голови Харківської облради Наталія Попова порадила харків’янам берегти заряд у телефонах.