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У Харкові два “прильоти” – Терехов

Події 08:22   31.10.2022
Оксана Горун
У Харкові два “прильоти” – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що по Харкову було завдано удару з території РФ.

“Два “прильоти” по Харкову. Ворог ударив по об’єкту критичної інфраструктури в місті”, – написав мер у телеграмі.

Раніше з’явилася інформація про те, що у місті зупинилося метро. Харків’яни повідомили про перебої зі світлом.

  • Читайте також: Росіяни завдають ударів по Харкову – Синєгубов

    • Вибухи в Харкові пролунали близько 8-ї ранку, коли по всій країні була масштабна повітряна тривога. Тривога триває, повідомляють про пуск ракет по Україні далекою авіацією РФ.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 08:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що по Харкову було завдано удару з території РФ".