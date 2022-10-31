У Харкові два “прильоти” – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що по Харкову було завдано удару з території РФ.
“Два “прильоти” по Харкову. Ворог ударив по об’єкту критичної інфраструктури в місті”, – написав мер у телеграмі.
Раніше з’явилася інформація про те, що у місті зупинилося метро. Харків’яни повідомили про перебої зі світлом.
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Вибухи в Харкові пролунали близько 8-ї ранку, коли по всій країні була масштабна повітряна тривога. Тривога триває, повідомляють про пуск ракет по Україні далекою авіацією РФ.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 08:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що по Харкову було завдано удару з території РФ".