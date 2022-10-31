В Харькове два «прилета» — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что по Харькову был нанесен удар с территории РФ.
«Два «прилета» по Харькову. Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в городе», — написал мэр в telegram.
Ранее появилась информация о том, что в городе остановилось метро. Харьковчане сообщили о перебоях со светом.
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Взрывы в Харькове прозвучали около 8 утра, когда по всей стране была масштабная воздушная тревога. Тревога продолжается, сообщают о пуске ракет по Украине дальней авиацией РФ.
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 08:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что по Харькову был нанесен удар с территории РФ".