В Харькове два «прилета» — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что по Харькову был нанесен удар с территории РФ.

«Два «прилета» по Харькову. Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в городе», — написал мэр в telegram.

Ранее появилась информация о том, что в городе остановилось метро. Харьковчане сообщили о перебоях со светом.

Взрывы в Харькове прозвучали около 8 утра, когда по всей стране была масштабная воздушная тревога. Тревога продолжается, сообщают о пуске ракет по Украине дальней авиацией РФ.