Live
  • Понедельник 31.10.2022
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.41
    • 🔴

В Харькове два «прилета» — Терехов

Происшествия 08:22   31.10.2022
Оксана Горун
В Харькове два «прилета» — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что по Харькову был нанесен удар с территории РФ.

«Два «прилета» по Харькову. Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в городе», — написал мэр в telegram.

Ранее появилась информация о том, что в городе остановилось метро. Харьковчане сообщили о перебоях со светом.

  • Читайте также: В Харькове было две серии взрывов за пять минут — Терехов

    • Взрывы в Харькове прозвучали около 8 утра, когда по всей стране была масштабная воздушная тревога. Тревога продолжается, сообщают о пуске ракет по Украине дальней авиацией РФ.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    08:14
    В Харькове остановилось метро, жителям советуют экономить заряд на телефонах
    08:07
    В Харькове прогремели взрывы, сообщают о перебоях со светом
    14:40
    Бежала из гостей домой: жительница приграничья Харьковщины погибла от обстрела
    18:37
    Генштаб ВСУ: На Харьковщине россияне обстреляли более 10 населенных пунктов
    09:19
    Синегубов: На Харьковщине три человека получили ранения из-за обстрелов

  • Категории: Без рубрики; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове два «прилета» — Терехов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 08:22;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что по Харькову был нанесен удар с территории РФ".