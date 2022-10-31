В Харькове есть проблемы с водоснабжением — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях «прилетов» по городу утром 31 октября.

«Есть проблемы с водоснабжением, но энергетики и наши коммунальщики делают все возможное, чтобы как можно скорее возобновить подачу воды в дома харьковчан», — в частности написал мэр Харькова.

Ситуацию в городе Терехов назвал «довольно сложной».

«Удар пришелся по объекту критической инфраструктуры, в результате чего были обесточены метрополитен и наземный электротранспорт. На данный момент нам удалось запустить Холодногорско-Заводскую линию, а троллейбусы и трамваи мы заменили автобусами», — сообщил городской голова.

Напомним, в ОП предупредили, что после ракетного обстрела РФ украинцам необходимо готовиться к экстренным отключениям электричества.