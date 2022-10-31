В Харькове есть проблемы с водоснабжением — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях «прилетов» по городу утром 31 октября.
«Есть проблемы с водоснабжением, но энергетики и наши коммунальщики делают все возможное, чтобы как можно скорее возобновить подачу воды в дома харьковчан», — в частности написал мэр Харькова.
Ситуацию в городе Терехов назвал «довольно сложной».
«Удар пришелся по объекту критической инфраструктуры, в результате чего были обесточены метрополитен и наземный электротранспорт. На данный момент нам удалось запустить Холодногорско-Заводскую линию, а троллейбусы и трамваи мы заменили автобусами», — сообщил городской голова.
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Напомним, в ОП предупредили, что после ракетного обстрела РФ украинцам необходимо готовиться к экстренным отключениям электричества.
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 11:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях «прилетов» по городу утром 31 октября".