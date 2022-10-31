В Украине вводят экстренные отключения электроэнергии — Офис Президента

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил о том, что экстренные отключения вызваны последствиями массированного ракетного обстрела Украины армией РФ.

«Важно! Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии!» — написал Тимошенко в telegram.

Он сообщил, что российские террористы нанесли массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины.

«Часть ракет удалось сбить ПВО, часть же попала в цель», — отметил Тимошенко.

На данный момент главы ОВА регионов Украины подвтердили следующие повреждения:

в Харьковской области «прилет» по объектам критической инфраструктуры в Чугуевском районе и Харькове;

в Черкасской области враг атаковал один из объектов критической инфраструктуры, часть области обесточена;

в Кировоградской области ракеты попали в энергетический объект возле Светловодска. Предварительно – без жертв;

по информации мэра Киева Виталия Кличко, поврежден энергообъект, питающий около 350 тысяч квартир в столице.

Также информация о взрывах или сбитии ракет на данный момент поступала из Винницкой, Хмельницкой, Житомирской областей и Запорожья.