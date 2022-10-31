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В Украине вводят экстренные отключения электроэнергии — Офис Президента

Общество 09:44   31.10.2022
Оксана Горун
В Украине вводят экстренные отключения электроэнергии — Офис Президента

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил о том, что экстренные отключения вызваны последствиями массированного ракетного обстрела Украины армией РФ.

«Важно! Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии!» — написал Тимошенко в telegram.

Он сообщил, что российские террористы нанесли массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины.

«Часть ракет удалось сбить ПВО, часть же попала в цель», — отметил Тимошенко.

На данный момент главы ОВА регионов Украины подвтердили следующие повреждения:

в Харьковской области «прилет» по объектам критической инфраструктуры в Чугуевском районе и Харькове;

в Черкасской области враг атаковал один из объектов критической инфраструктуры, часть области обесточена;

в Кировоградской области ракеты попали в энергетический объект возле Светловодска. Предварительно – без жертв;

по информации мэра Киева Виталия Кличко, поврежден энергообъект, питающий около 350 тысяч квартир в столице.

  • Читайте также: Сейчас в Харькове и области свет есть, отключения начнутся завтра — глава ОВА

    • Также информация о взрывах или сбитии ракет на данный момент поступала из Винницкой, Хмельницкой, Житомирской областей и Запорожья.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 09:44;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил о том, что экстренные отключения вызваны последствиями массированного ракетного обстрела Украины армией РФ".