В Украине вводят экстренные отключения электроэнергии — Офис Президента
Замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил о том, что экстренные отключения вызваны последствиями массированного ракетного обстрела Украины армией РФ.
«Важно! Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии!» — написал Тимошенко в telegram.
Он сообщил, что российские террористы нанесли массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины.
«Часть ракет удалось сбить ПВО, часть же попала в цель», — отметил Тимошенко.
На данный момент главы ОВА регионов Украины подвтердили следующие повреждения:
в Харьковской области «прилет» по объектам критической инфраструктуры в Чугуевском районе и Харькове;
в Черкасской области враг атаковал один из объектов критической инфраструктуры, часть области обесточена;
в Кировоградской области ракеты попали в энергетический объект возле Светловодска. Предварительно – без жертв;
по информации мэра Киева Виталия Кличко, поврежден энергообъект, питающий около 350 тысяч квартир в столице.
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Также информация о взрывах или сбитии ракет на данный момент поступала из Винницкой, Хмельницкой, Житомирской областей и Запорожья.
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 09:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил о том, что экстренные отключения вызваны последствиями массированного ракетного обстрела Украины армией РФ".