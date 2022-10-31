В Україні вводять екстрені відключення електроенергії – Офіс Президента
Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив про те, що екстрені відключення викликані наслідками масованого ракетного обстрілу України армією РФ.
“Важливо! Через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії!” – написав Тимошенко у телеграмі.
Він повідомив, що російські терористи завдали масованого удару по об’єктах енергосистеми низки областей України.
“Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль”, – зазначив Тимошенко.
На даний момент глави ОВА регіонів України підтвердили такі пошкодження:
у Харківській області “приліт” по об’єктах критичної інфраструктури в Чугуївському районі та Харкові;
у Черкаській області ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури, частина області знеструмлена;
на Кіровоградщині ракети потрапили в енергетичний об’єкт біля Світловодська. Попередньо – без жертв;
за інформацією мера Києва Віталія Кличка, пошкоджено енергооб’єкт, що живить близько 350 тисяч квартир у столиці.
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Також інформація про вибухи або збиття ракет наразі надходила з Вінницької, Хмельницької, Житомирської областей та Запоріжжя.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 09:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив про те, що екстрені відключення викликані наслідками масованого ракетного обстрілу України армією РФ".