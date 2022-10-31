У Харкові є проблеми з водопостачанням – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки “прильотів” по місту вранці 31 жовтня.
“Є проблеми з водопостачанням, але енергетики та наші комунальники роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу води до будинків харків’ян”, – зокрема написав мер Харкова.
Ситуацію в місті Терехов назвав “досить складною”.
“Удар припав по об’єкту критичної інфраструктури, внаслідок чого було знеструмлено метрополітен і наземний електротранспорт. На даний момент нам вдалося запустити Холодногірсько-Заводську лінію, а тролейбуси та трамваї ми замінили автобусами”, – повідомив міський голова.
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Нагадаємо, в ОП попередили, що після ракетного обстрілу РФ українцям необхідно готуватися до екстрених відключень електрики.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 11:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки “прильотів” по місту вранці 31 жовтня".