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У Харкові є проблеми з водопостачанням – Терехов

Суспільство 11:06   31.10.2022
Оксана Горун
У Харкові є проблеми з водопостачанням – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки “прильотів” по місту вранці 31 жовтня.

“Є проблеми з водопостачанням, але енергетики та наші комунальники роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу води до будинків харків’ян”, – зокрема написав мер Харкова.

Ситуацію в місті Терехов назвав “досить складною”.

“Удар припав по об’єкту критичної інфраструктури, внаслідок чого було знеструмлено метрополітен і наземний електротранспорт. На даний момент нам вдалося запустити Холодногірсько-Заводську лінію, а тролейбуси та трамваї ми замінили автобусами”, – повідомив міський голова.

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    • Нагадаємо, в ОП попередили, що після ракетного обстрілу РФ українцям необхідно готуватися до екстрених відключень електрики.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • Ви читали новину: «У Харкові є проблеми з водопостачанням – Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 11:06;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки “прильотів” по місту вранці 31 жовтня".