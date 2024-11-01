Более 4 тыс. человек остаются на Купянщине: что обещают эвакуированным (видео)
Обстрелы Купянского района на Харьковщине становятся все интенсивнее, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его данным, сейчас там остаются 4400 человек.
«У нас осталось эвакуировать 10 детей – это семь семей, проживающих в Петропавловской и Куриловской громадах. Сейчас на левом берегу реки Оскол находятся 11 населенных пунктов, где проживают люди. На левом берегу света, газа, ничего нет. Гуманитарный груз также туда не доезжает», — рассказал начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.
Синегубов провел совещание с руководителями местных администраций, где обсудили усиление эвакуации. Ее темпы планируют ускорить из-за приближающихся холодов. Сейчас, по данным главы ХОВА, расширяют количество мест для временного проживания в вузах Харькова.
«Эвакуированных обеспечивают местами проживания, денежной помощью в размере 10800 гривен, продуктовыми и гигиеническими наборами, юридической и психологической поддержкой. Решаем вопрос обеспечения общежитий семейными врачами в достаточном количестве, ведь там сейчас проживает немалое количество несовершеннолетних», — добавил Синегубов.
Видео: Олег Синегубов
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Купянщина, обстрелы, синегубов, харьковщина, хова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 13:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обстрелы Купянского района на Харьковщине становятся все интенсивнее, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его данным, сейчас там остаются 4400 человек.".