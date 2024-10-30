«Пол-Ковшаровки нет»: что говорят эвакуированные в Харьков жители Купянщины

Более 2100 человек, среди которых 145 детей и более 150 маломобильных лиц, эвакуировали в течение двух недель из опасных районов Купянского и Изюмского направлений, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В 15 общежитиях расселили более 300 человек, и есть потребность в дополнительных местах.

«Продолжается подготовка дополнительных объектов на базе ранее законсервированных студенческих общежитий. Сотрудничество с ректорами учебных заведений позволило запустить пять новых объектов», — отметил Синегубов.

Одно из общежитий, которое принимает переселенцев около недели, за это время поселило у себя около 60 человек, рассказал его комендант Вячеслав Кишинский.

«Большинство людей являются маломобильными. Мы их размещаем ближе к кухням, туалетам, чтобы было удобнее», — говорит Кишинский.

Видео: ХОВА

«Пол-Ковшаровки нет. Ее разнесли, — делится жительница поселка Лидия Серикова, которая недавно эвакуировалась в Харьков. — Я позвонила на «горячую линию» и мне сказали: «За вами уже едут».

«Стреляют очень. Очень страшно. Полиция вывезла нас. Потом забрали волонтеры. Нас привезли в транзитный пункт. Мы там переночевали, получили гуманитарку, лекарства», — рассказала жительница Купянска Ирина Твердохлеб, которая также поселилась в харьковском общежитии.

Эвакуация продолжается. Для тех, кто желает выехать из опасных территорий, действует «горячая линия»: 0-800-33-92-91. Всем эвакуированным обещают гуманитарную и финансовую помощь, юридическое сопровождение и психологическую поддержку.