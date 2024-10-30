“Пів Ківшарівки немає”: що кажуть евакуйовані до Харкова жителі Куп’янщини
Понад 2100 людей, серед яких 145 дітей та понад 150 маломобільних осіб, евакуювали протягом двох тижнів із небезпечних районів Куп’янського та Ізюмського напрямів, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
У 15 гуртожитках розселили більш ніж 300 осіб, і є потреба у додаткових місцях.
“Триває підготовка додаткових об’єктів на базі раніше законсервованих студентських гуртожитків. Співпраця з ректорами навчальних закладів дозволила запустити п’ять нових об’єктів”, – зазначив Синєгубов.
Один із гуртожитків, що приймає переселенців близько тижня, за цей час заселив у себе близько 60 людей, розповів його комендант Вячеслав Кішинський.
“Більшість людей є маломобільними. Ми їх розміщуємо ближче до кухонь, туалетів, щоб людям було зручніше”, – говорить Кішинський.
Відео: ХОВА
“Пів Ківшарівки немає. Її рознесли, – ділиться жителька селища Лідія Серікова, яка нещодавно евакуювалася в Харків. – Я подзвонила на “гарячу лінію” і мені сказали: “За вами вже їдуть”.
“Стріляють дуже. Дуже страшно. Поліція вивезла нас. Потім забрали волонтери. Нас привезли до транзитного пункту. Ми там переночували, отримали гуманітарку, ліки”, – розповіла мешканка Куп’янська Ірина Твердохліб, яка також оселилася у харківському гуртожитку.
Евакуація триває. Для тих, хто бажає виїхати з небезпечних територій, діє “гаряча лінія”: 0-800-33-92-91. Усім евакуйованим обіцяють гуманітарну та фінансову допомогу, юридичний супровід та психологічну підтримку.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: евакуація, Ковшаровка, куп'янск, Харків;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 2100 людей, серед яких 145 дітей та понад 150 маломобільних осіб, евакуювали протягом двох тижнів із небезпечних районів Куп’янського та Ізюмського напрямів".