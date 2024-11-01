Понад 4 тис. людей залишаються на Куп’янщині: що обіцяють евакуйованим (відео)

Обстріли Куп’янського району на Харківщині стають все інтенсивнішими, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, наразі там залишаються 4400 людей.

«У нас залишилось евакуювати 10 дітей – це сім родин, які проживають у Петропавлівській та Курилівській громадах. Наразі на лівому березі річки Оскіл знаходяться 11 населених пунктів, де проживають люди. На лівому березі світла, газу, нічого немає. Гуманітарний вантаж так само туди не доїжджає», – розповів начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

Синєгубов провів нараду з керівниками місцевих адміністрацій, де обговорили посилення евакуації. Її темпи планують пришвидшити через наближення холодів. Тож зараз, за даними голови ХОВА, розширюють кількість місць для тимчасового проживання у вишах Харкова.

«Евакуйованих забезпечують місцями проживання, грошовою допомогою в розмірі 10800 гривень, продуктовими та гігієнічними наборами, юридичною та психологічною підтримкою. Вирішуємо питання щодо забезпечення гуртожитків сімейними лікарями у достатній кількості, адже там зараз проживає чимала кількість неповнолітніх», – додав Синєгубов.

Відео: Олег Синєгубов