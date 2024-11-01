Новини Харкова — головне 1.11: у Харкові лунали вибухи, причини тривог
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:10
КАБи на Харків запускав уночі ворог, були чутні вибухи
Тривогу в Харкові та області оголосили о 02:24. На північному сході зафіксували активність ворожої авіації, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Невдовзі на Харківщину полетіли КАБи.
Загроза виникла й для обласного центру.
Близько 02:30 у Харкові пролунав вибух. Проте станом на 07:10 керівництво міста та області не повідомило подробиці про “приліт”. О 04:16 небезпека минула, у Харківській області (крім Липецької та Вовчанської громади) пролунав відбій.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".