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Новини Харкова — головне 1.11: у Харкові лунали вибухи, причини тривог

Україна 07:10   01.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 1.11: у Харкові лунали вибухи, причини тривог

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:10

КАБи на Харків запускав уночі ворог, були чутні вибухи

Тривогу в Харкові та області оголосили о 02:24. На північному сході зафіксували активність ворожої авіації, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

Невдовзі на Харківщину полетіли КАБи.

Загроза виникла й для обласного центру. 

Близько 02:30 у Харкові пролунав вибух. Проте станом на 07:10 керівництво міста та області не повідомило подробиці про “приліт”. О 04:16 небезпека минула, у Харківській області (крім Липецької та Вовчанської громади) пролунав відбій.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 07:10;

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