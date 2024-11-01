Сьогодні 1 листопада: який день в історії

1 листопада 1993 року набув чинності Маастрихтський договір, яким утворили Європейський Союз. У 1952-му в США провели перше у світі випробування термоядерної зброї. У 1918-му у Львові розпочалося повстання “Листопадовий чин”, внаслідок якого проголосили ЗУНР. У 1775-му землетрус і цунамі повністю зруйнували столицю Португалії Лісабон. У 1604-му відбулася прем’єра трагедії “Отелло” Шекспіра.

Свята та пам’ятні дати 1 листопада

1 листопада – Всесвітній день екології та екологів, Міжнародний день вегана, День народження Європейського Союзу.

Також сьогодні: Всесвітній день бізнес-аналізу, Всесвітній день доброзичливого ставлення до юристів (перша п’ятниця листопада), День нульового меридіана, Міжнародний день ароматичної свічки, Міжнародний день поінформованості про синдром Леннокса-Гасто.

1 листопада в історії

1 листопада 1604 року відбулася прем’єра трагедії Шекспіра “Отелло”. Докладніше.

1 листопада 1775 року катастрофічний за своїми наслідками землетрус знищив столицю Португалії Лісабон. Докладніше.

1 листопада 1918 року у Львові розпочалося повстання, що увійшло в історію як “Листопадовий чин”. Докладніше.

1 листопада 1944 року помер митрополит Української греко-католицької церкви Андрій Шептицький.

1 листопада 1952 року США провели перше у світі випробування термоядерної зброї. Бомбу (а насправді – цілу конструкцію) під кодовою назвою “Іві Майк” (“Ivy Mike”) підірвали на одному з островів атола Еніветак на Маршаллових островах.

Сама ідея створення надпотужної зброї виникла ще в перші роки Другої світової війни. Що цікаво, першість визнають навіть не за німцями чи американцями, а за японцями. У травні 1941 року японський фізик Токутаро Хаґівара на лекції в університеті Кіото заявив про можливість виникнення термоядерної реакції між ядрами водню. Він вважав, що викликати її може інша вибухова ланцюгова реакція – поділ ядер урану-235. Цю ідею згодом підтримав італійський колега Токутаро Енріко Фермі. Саме він поінформував про теоретичні викладки Токутаро Хаґівара американського колегу Едварда Теллера. Він був учасником Мангеттенського проєкту, метою якого було створення ядерної бомби. Теллер озвучував ідею створення водневої “мегабомби” під час роботи в лабораторії в Лос-Аламосі. Однак у той час пішли шляхом створення більш “компактної” і “легкої” ядерної.

До “бомбової гігантоманії” США повномасштабно перейшли після того, як у 1949-му ядерну зброю успішно випробував СРСР. Наступним кроком у “гонитві озброєнь” мала стати бомба, “набагато потужніша, ніж є у “совєтів”. Тоді й взялися за водневу. Разом з Едвардом Теллером конструкцію термоядерної зброї розробляв польський вчений Станіслав Улям. Саме тому термоядерну зброю ще називають “конструкцією Теллера-Уляма”. 9 березня 1951 року вчені зробили спільну доповідь, після якої роботи вже перейшли до практичної реалізації: створення та підриву “Майка”. У цій бомбі використовували суміш важких ізотопів водню – дейтерію і тритію, тому бомбу і називають водневою. Надалі розробили термоядерну зброю, де використовують дейтерид літію-6. Ці бомби нового покоління більш “мобільні” – тоді як “Іві Майка” точно неможливо було “скинути на голову” ймовірному противнику – конструкція була занадто надто громіздкою і не годилася для транспортування.

“Термоядерний пристрій, випробуваний під час операції “Майк”, важив близько 82 тонн і займав простір невеликої будівлі для розміщення кріогенного обладнання, яке зберігало дейтерієво-водневе паливо в рідкому вигляді, – пише Britannica. – За першу частку секунди вибух утворив вогняну кулю розміром у чверть Мангеттена. Лише через дві хвилини після детонації хмара досягла висоти 12,2 кілометра“.

Потужність вибуху бомби склала 10,4 мегатонни – в 500 разів більше, ніж у ядерної бомби, яку скинули на Нагасакі. Хоча першу водневу бомбу навіть у теорії неможливо було використовувати проти потенційного противника, цей противник готував не менш разючу відповідь. Нею стала термоядерна бомба РДС-6с, яку СРСР підірвав у 1953 році. Уже в 1954-му Збройні сили США отримали на озброєння перші термоядерні бомби – транспортабельні версії “Майка”, які важили по 19 тонн і розглядалися як зброя “на крайній випадок”. У 1961-му СРСР дійшов до “вбивчої досконалості”, підірвавши “цар-бомбу”.

1 листопада 1993 року набув чинності Маастрихтський договір , яким утворено Європейський Союз.

1 листопада 1993 року набув чинності Маастрихтський договір, яким утворено Європейський Союз.

Церковне свято 1 листопада

1 листопада – день пам’яті безсрібників і чудотворців Косми та Даміана Асійських та матері їхньої, преподобної Феодотії. Святі Косма та Даміан були родом з Малої Азії. Їхній батько-язичник помер, коли вони були зовсім маленькими дітьми. А мати Феодотія виховала синів у християнській вірі. Косма та Даміан за щире служіння Богу отримали від нього дар зцілення. Лікували хворих – не лише людей, а й тварин, не беручи при цьому грошей за свою роботу. Тож про святих пішла слава як про безсрібників. Погіршення у відносинах братів сталося, коли Даміан взяв у дар від зціленої ними жінки три яйця. Вона переконала безсрібника словами: “Прийми цей малий дар в Ім’я Святої Живоначальної Трійці – Отця, Сина та Святого Духа”. Він не наважився відмовитися. А от Косма, дізнавшись про це, вирішив, що брат порушив їхню сувору обітницю. Помираючи, Косма заповів не ховати брата поряд із ним. Тож, коли через короткий час помер і Даміан, люди не знали, де ж робити йому могилу. Але тут сталося диво: до людей прийшов верблюд, якого колись святі вилікували від сказу, і промовив людським голосом, щоб, не сумніваючись, поклали Даміана поряд з Космою, бо не заради винагороди прийняв Даміан дар жінки, а заради ім’я Божого. Тож мощі святих братів були покладені разом у Феремані (Месопотамія).

Народні прикмети

Якщо день теплий, то зима буде теплою, а весна ранньою.

Якщо 1 листопада морози, то через тиждень настане відлига.

Якщо випав перший сніг, то через 40 днів настане справжня зима.

Якщо пішов дощ, то перший сніг випаде тільки в кінці листопада.

Що не можна робити 1 листопада

Не можна відмовляти в милостині.

Не можна купувати предмети розкоші та витрачати гроші без зайвої потреби.

Краще не виходити на вулицю після заходу сонця.