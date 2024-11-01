Сегодня 1 ноября: какой день в истории

1 ноября 1993 года вступил в силу Маастрихтский договор, которым создали Европейский Союз. В 1952-м в США провели первое в мире испытание термоядерного оружия. В 1918-м во Львове началось восстание «Листопадовий чин», в результате которого провозгласили ЗУНР. В 1775-м землетрясение и цунами полностью разрушили столицу Португалии Лиссабон. В 1604-м состоялась премьера трагедии «Отелло» Шекспира.

Праздники и памятные даты 1 ноября

1 ноября – Всемирный день экологии и экологов, Международный день вегана, День рождения Европейского союза.

Также сегодня: Всемирный день бизнес-анализа, Всемирный день доброжелательного отношения к юристам (первая пятница ноября), День нулевого меридиана, Международный день ароматической свечи, Международный день осведомленности о синдроме Леннокса-Гасто.

1 ноября в истории

1 ноября 1604 года состоялась премьера трагедии Шекспира «Отелло». Подробнее.

1 ноября 1775 года катастрофическое по своим последствиям землетрясение уничтожило столицу Португалии Лиссабон. Подробнее.

1 ноября 1918 года во Львове началось восстание, вошедшее в историю как «Листопадовий чин». Подробнее.

1 ноября 1944 года умер митрополит Украинской греко-католической церкви Андрей Шептицкий.

1 ноября 1952 года США провели первое в мире испытание термоядерного оружия. Бомбу (а на самом деле – целую конструкцию) под кодовым названием «Иви Майк» («Ivy Mike») взорвали на одном из островов атолла Эниветок на Маршалловых островах.

Сама идея создания сверхмощного оружия возникла еще в первые годы Второй мировой войны. Что интересно, первенство признают даже не за немцами или американцами, а за японцами. В мае 1941 года японский физик Токутаро Хагивара на лекции в университете Киото заявил о возможности возникновения термоядерной реакции между ядрами водорода. Он считал, что вызвать ее может другая взрывная цепная реакция – деление ядер урана-235. Эту идею впоследствии поддержал итальянский коллега Токутаро Энрико Ферми. Именно он проинформировал о теоретических выкладках Токутаро Хагивара американского коллегу Эдварда Теллера. Тот был участником Манхеттенского проекта, целью которого было создание ядерной бомбы. Теллер озвучивал идею создания сразу водородной «мега-бомбы» во время работы в лаборатории в Лос-Аламосе. Однако в то время пошли по пути создания более «компактной» и «легкой» ядерной.

К «бомбовой гигантомании» США полномасштабно перешли после того, как в 1949-м ядерное оружие успешно испытал СССР. Следующим шагом в «гонке вооружений» должна была стать бомба, «намного более мощная, чем есть у советов». Тогда и взялись за водородную. Вместе с Эдвардом Теллером конструкцию термоядерного оружия разрабатывал польский ученый Станислав Улам. Именно поэтому термоядерное оружие еще называют «конструкцией Теллера-Улама». 9 марта 1951 года ученые сделали общий доклад, после которого работы уже перешли к практической реализации: созданию и подрыву «Майка». В этой бомбе использовали смесь тяжелых изотопов водорода — дейтерия и трития, поэтому бомбу и называют водородной. В дальнейшем разработали термоядерное оружие, где используют дейтерид лития-6. Эти бомбы нового поколения более «мобильные» — в то время как «Иви Майка» точно невозможно было «сбросить на голову» предполагаемому противнику – он был слишком громоздким и не годился для транспортировки.

«Термоядерное устройство, испытанное во время операции «Майк», весило около 82 тонн и занимало пространство небольшого здания для размещения криогенного оборудования, хранящего дейтериево-водородное топливо в жидком виде, — пишет Britannica. – За первую долю секунды взрыв образовал огненный шар размером в четверть Манхеттена. Лишь через две минуты после детонации облако достигло высоты 12,2 километра».

Мощность взрыва бомбы составила 10,4 мегатонны в 500 раз больше, чем у ядерной бомбы, сброшенной на Нагасаки. Хотя первую водородную бомбу даже в теории невозможно было использовать против потенциального противника, этот противник готовил не менее впечатляющий ответ. Им стала термоядерная бомба РДС-6с, которую СССР взорвал в 1953 году. Уже в 1954-м Вооруженные силы США получили на вооружение первые термоядерные бомбы – транспортабельные версии «Майка», которые весили по 19 тонн и рассматривались как оружие «на крайний случай». В 1961-м СССР дошел до «убийственного совершенства», подорвав «царь-бомбу».

1 ноября 1993 года вступил в силу Маастрихтский договор, которым образован Европейский союз.

Церковный праздник 1 ноября

1 ноября — день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских и матери их, преподобной Феодотии. Святые Косма и Дамиан были родом из Малой Азии. Их отец-язычник умер, когда они были совсем маленькими детьми. А мать Феодотия воспитала сыновей в христианской вере. Косма и Дамиан за искреннее служение Богу получили от него дар исцеления. Лечили больных – не только людей, но и животных, не беря при этом денег за свою работу. Так что о святых пошла слава как о бессребрениках. Ухудшение в отношениях братьев произошло, когда Дамиан взял в дар от исцеленной ими женщины три яйца. Она убедила бессребреника словами: «Прими этот малый дар во имя Святой Живоначальной Троицы – Отца, Сына и Святого Духа». Он не отважился отказаться. А вот Косма, узнав об этом, решил, что брат нарушил их суровый обет. Умирая, Косма приказал не хоронить брата рядом с ним. Итак, когда спустя короткое время умер и Дамиан, люди не знали, где же делать ему могилу. Но тут произошло чудо: к людям пришел верблюд, которого когда-то святые излечили от бешенства, и произнес человеческим голосом, чтобы, не сомневаясь, положили Дамиана рядом с Космой, потому что не ради вознаграждения принял Дамиан дар женщины, но ради имени Божьего.

Народные приметы

Если теплый день, то зима будет теплой, а весна ранней.

Если 1 ноября морозы, то через неделю наступит оттепель.

Если выпал первый снег, то через 40 дней придет настоящая зима.

Если идет дождь, то первый снег выпадет только в конце ноября.

Что нельзя делать 1 ноября

Нельзя отказывать в милостыне.

Нельзя покупать предметы роскоши и тратить деньги без лишней нужды.

Лучше не выходить на улицу после заката.