Шість постраждалих, загинув пенсіонер – наслідки ударів РФ по Харківщині
Вранці 1 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про постраждалих та загиблих за добу внаслідок обстрілів росіян по області.
О 02:40 “прилетіло” по селу Білаші Дергачівської громади. КАБ упав на відкритій території, уточнив Синєгубов.
“21:21 м. Харків, Київський р-н. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та 3 легкові автомобілі. Постраждали чоловік 37 років та жінка 49 років“, – зазначив начальник ХОВА.
До цього, о 21:05, росіяни обстріляли Дергачі, там горів дах двоповерхової будівлі. Внаслідок удару постраждали троє чоловіків – 39, 42 та 64 років. Крім того, окупанти били і по Куп’янському району.
“112:13 Куп’янський р-н, Петропавлівська ТГ, с. Кучерівка. Внаслідок обстрілу постраждав 42-річний цивільний чоловік”, – додав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 08:59;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 1 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про постраждалих та загиблих за добу внаслідок обстрілів росіян по області.".