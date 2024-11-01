Шість постраждалих, загинув пенсіонер – наслідки ударів РФ по Харківщині

Вранці 1 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про постраждалих та загиблих за добу внаслідок обстрілів росіян по області.

О 02:40 “прилетіло” по селу Білаші Дергачівської громади. КАБ упав на відкритій території, уточнив Синєгубов.

“21:21 м. Харків, Київський р-н. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та 3 легкові автомобілі. Постраждали чоловік 37 років та жінка 49 років“, – зазначив начальник ХОВА.

До цього, о 21:05, росіяни обстріляли Дергачі, там горів дах двоповерхової будівлі. Внаслідок удару постраждали троє чоловіків – 39, 42 та 64 років. Крім того, окупанти били і по Куп’янському району.

“112:13 Куп’янський р-н, Петропавлівська ТГ, с. Кучерівка. Внаслідок обстрілу постраждав 42-річний цивільний чоловік”, – додав Синєгубов.