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Шість постраждалих, загинув пенсіонер – наслідки ударів РФ по Харківщині

Події 08:59   01.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Шість постраждалих, загинув пенсіонер – наслідки ударів РФ по Харківщині Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Вранці 1 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про постраждалих та загиблих за добу внаслідок обстрілів росіян по області.

О 02:40 “прилетіло” по селу Білаші Дергачівської громади. КАБ упав на відкритій території, уточнив Синєгубов.

21:21 м. Харків, Київський р-н. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та 3 легкові автомобілі. Постраждали чоловік 37 років та жінка 49 років“, – зазначив начальник ХОВА.

До цього, о 21:05, росіяни обстріляли Дергачі, там горів дах двоповерхової будівлі. Внаслідок удару постраждали троє чоловіків – 39, 42 та 64 років. Крім того, окупанти били і по Куп’янському району.

“112:13 Куп’янський р-н,  Петропавлівська ТГ, с. Кучерівка. Внаслідок обстрілу постраждав 42-річний цивільний чоловік”, – додав Синєгубов.

Читайте також: Новини Харкова — головне 1.11: вечірній удар по Харкову, нічні вибухи 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 08:59;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 1 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про постраждалих та загиблих за добу внаслідок обстрілів росіян по області.".