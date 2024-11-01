Шесть пострадавших, погиб пенсионер – последствия ударов РФ по Харьковщине

Утром 1 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о пострадавших и погибших за сутки вследствие обстрелов россиян по области.

В 02:40 «прилетело» по селу Белаши Дергачевской громады. КАБ упал на открытой территории, уточнил Синегубов.

«21:21 г. Харьков, Киевский р-н. В результате обстрела поврежден частный дом и 3 легковых автомобиля. Пострадали мужчина 37 лет и женщина 49 лет», – отметил начальник ХОВА.

До этого, в 21:05 россияне обстреляли Дергачи, там горела крыша двухэтажного здания. Вследствие удара пострадали трое мужчин – 39, 42 и 64 лет. Кроме того, оккупанты били и по Купянскому району.

«12:13 Купянский р-н, Петропавловская ТГ, с. Кучеровка. В результате обстрела пострадал 42-летний гражданский мужчина», – добавил Синегубов.