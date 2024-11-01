Live
  • Пт 01.11.2024
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.22
  • EUR 44.85

Шесть пострадавших, погиб пенсионер – последствия ударов РФ по Харьковщине

Происшествия 08:59   01.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Шесть пострадавших, погиб пенсионер – последствия ударов РФ по Харьковщине Фото: Олег Синегубов/Telegram

Утром 1 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о пострадавших и погибших за сутки вследствие обстрелов россиян по области.

В 02:40 «прилетело» по селу Белаши Дергачевской громады. КАБ упал на открытой территории, уточнил Синегубов.

«21:21 г. Харьков, Киевский р-н. В результате обстрела поврежден частный дом и 3 легковых автомобиля. Пострадали мужчина 37 лет и женщина 49 лет», – отметил начальник ХОВА.

До этого, в 21:05 россияне обстреляли Дергачи, там горела крыша двухэтажного здания. Вследствие удара пострадали трое мужчин – 39, 42 и 64 лет. Кроме того, оккупанты били и по Купянскому району.

«12:13 Купянский р-н, Петропавловская ТГ, с. Кучеровка. В результате обстрела пострадал 42-летний гражданский мужчина», – добавил Синегубов.

Читайте также: Новости Харькова — главное 1.11: вечерний удар по Харькову, ночные взрывы 

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 1.11: вечерний удар по Харькову, ночные взрывы
Новости Харькова — главное 1.11: вечерний удар по Харькову, ночные взрывы
01.11.2024, 09:23
Картофельный Армагеддон отменяется? Что зимой будут есть харьковчане
Картофельный Армагеддон отменяется? Что зимой будут есть харьковчане
31.10.2024, 20:20
Что будет с обстрелянным домом на Салтовке, рассказал Терехов
Что будет с обстрелянным домом на Салтовке, рассказал Терехов
01.11.2024, 08:42
Горсовет Харькова собирают на внеочередную сессию: зачем такая срочность
Горсовет Харькова собирают на внеочередную сессию: зачем такая срочность
29.10.2024, 10:15
Вечером РФ ударила по Харькову: в прокуратуре рассказали, куда «прилетело»
Вечером РФ ударила по Харькову: в прокуратуре рассказали, куда «прилетело»
01.11.2024, 07:27
Коваленко: РФ закрепляется около Оскола, на Купянск будут давить с трех сторон
Коваленко: РФ закрепляется около Оскола, на Купянск будут давить с трех сторон
01.11.2024, 10:15

Новости по теме:

11:47
Продвижение РФ на Купянщине: что известно об успехах россиян (ISW)
10:58
Крайне тяжелый. За жизнь раненого из-за ночного обстрела ребенка борются врачи
10:33
За сутки на севере Харьковщины ВС РФ лишились 155 военных – ОТГВ «Харьков»
08:30
Генштаб: 21 раз атаковала наши позиции РФ на Купянском направлении, обстрелы
10:23
ОТГВ «Харьков» об обстановке на севере Харьковщины, потерях РФ и боях

Вы читали новость: «Шесть пострадавших, погиб пенсионер – последствия ударов РФ по Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 08:59;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 1 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о пострадавших и погибших за сутки вследствие обстрелов россиян по области.".