Шесть пострадавших, погиб пенсионер – последствия ударов РФ по Харьковщине
Фото: Олег Синегубов/Telegram
Утром 1 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о пострадавших и погибших за сутки вследствие обстрелов россиян по области.
В 02:40 «прилетело» по селу Белаши Дергачевской громады. КАБ упал на открытой территории, уточнил Синегубов.
«21:21 г. Харьков, Киевский р-н. В результате обстрела поврежден частный дом и 3 легковых автомобиля. Пострадали мужчина 37 лет и женщина 49 лет», – отметил начальник ХОВА.
До этого, в 21:05 россияне обстреляли Дергачи, там горела крыша двухэтажного здания. Вследствие удара пострадали трое мужчин – 39, 42 и 64 лет. Кроме того, оккупанты били и по Купянскому району.
«12:13 Купянский р-н, Петропавловская ТГ, с. Кучеровка. В результате обстрела пострадал 42-летний гражданский мужчина», – добавил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 08:59;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 1 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о пострадавших и погибших за сутки вследствие обстрелов россиян по области.".