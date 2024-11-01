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У вогні загинув 53-річний чоловік, горів дім. Дані ДСНС про пожежі в області

Події 09:20   01.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
У вогні загинув 53-річний чоловік, горів дім. Дані ДСНС про пожежі в області

Вранці 1 листопада у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області уточнили, що за добу на Харківщині виникло шість пожеж, одна з них – через обстріл.

Зокрема, напередодні ввечері рятувальники гасили пожежу в Дергачах, яка почалася після “прильоту”.

“О 23:52 виникла побутова пожежа в приватному житловому будинку в селі Копанка Ізюмського району. На місце виклику виїхали вогнеборці місцевих пожежних команд Андріївка та Донець. Горів будинок на площі 50 м кв. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло 53-річного чоловіка. Локалізація вогню відбулась о 00:55, ліквідація – о 04:06. Причина виникнення загоряння встановлюється”, – написали у ДСНС.

Також пожежники нагадали, що напередодні закінчили аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів у багатоповерхівці, яку обстріляли росіяни.

“У результаті ворожого удару 3 людей загинули, з них 2 дітей, ще 36 осіб постраждало. До ліквідації наслідків влучання по житловій багатоповерхівці були залучені рятувальники Харківського, Луганського та Івано-Франківського гарнізонів ДСНС, а також 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України. На місці події працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 32 людям”, – додали рятувальники.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 09:20;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 1 листопада у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області уточнили, що за добу на Харківщині виникло шість пожеж, одна з них – через обстріл.".