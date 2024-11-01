В огне погиб 53-летний мужчина, горел дом. Данные ГСЧС о пожарах в области
Утром 1 ноября в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области уточнили, что за сутки на Харьковщине возникло шесть пожаров, один из них – из-за обстрела.
В частности, накануне вечером спасатели тушили пожар в Дергачах, который начался после «прилета».
«В 23:52 возник бытовой пожар в частном жилом доме в селе Копанка Изюмского района. На место вызова выехали пожарные местных пожарных команд Андреевка и Донец. Горел дом на площади 50 кв. В очаге пожара пожарные обнаружили тело 53-летнего мужчины. Локализация огня произошла в 00:55, ликвидация – в 04:06. Причина возникновения возгорания устанавливается», – написали в ГСЧС.
Также пожарные напомнили, что накануне закончили аварийно-спасательные работы и разбор завалов в многоэтажке, которую обстреляли россияне.
«В результате вражеского удара 3 человека погибли, из них 2 детей, еще 36 человек пострадали. К ликвидации последствий попадания по жилой многоэтажке были привлечены спасатели Харьковского, Луганского и Ивано-Франковского гарнизонов ГСЧС, а также 2 Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. На месте происшествия работали психологи ГСЧС, которые оказали помощь 32 людям», – добавили спасатели.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, пожары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 09:20;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 1 ноября в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области уточнили, что за сутки на Харьковщине возникло шесть пожаров, один из них – из-за обстрела.".