Генштаб: на півночі Харківщини РФ атакувала 3 рази, на Куп’янщині було 15 боїв
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої, що сталися за добу на Харківському та Куп’янському напрямку, поінформував зранку 1 листопада Генштаб ЗСУ.
На півночі Харківщини ворог намагався наступати три рази в районі Вовчанська та Вовчанських Хуторів. На Куп’янщині за добу було 15 штурмів, пишуть у Генштабі.
“Сили оборони відображали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Лозової, Берестового та Вишневого”, – додали у ГШ.
Ворог скинув авіабомби на такі населені пункти області: Харків, Варварівку, Козачу Лопань, Берестове.
Також у ГШ оновили дані про втрати ворога.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: бои, генштаб, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 08:22;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої, що сталися за добу на Харківському та Куп’янському напрямку, поінформував зранку 1 листопада Генштаб ЗСУ.".