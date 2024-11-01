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Генштаб: на півночі Харківщини РФ атакувала 3 рази, на Куп’янщині було 15 боїв

Україна 08:22   01.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: на півночі Харківщини РФ атакувала 3 рази, на Куп’янщині було 15 боїв Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої, що сталися за добу на Харківському та Куп’янському напрямку, поінформував зранку 1 листопада Генштаб ЗСУ.

На півночі Харківщини ворог намагався наступати три рази в районі Вовчанська та Вовчанських Хуторів. На Куп’янщині за добу було 15 штурмів, пишуть у Генштабі.

“Сили оборони відображали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Лозової, Берестового та Вишневого”, – додали у ГШ.

Ворог скинув авіабомби на такі населені пункти області: Харків, Варварівку, Козачу Лопань, Берестове.

Також у ГШ оновили дані про втрати ворога.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 08:22;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої, що сталися за добу на Харківському та Куп’янському напрямку, поінформував зранку 1 листопада Генштаб ЗСУ.".