Генштаб: на півночі Харківщини РФ атакувала 3 рази, на Куп’янщині було 15 боїв

Про бої, що сталися за добу на Харківському та Куп’янському напрямку, поінформував зранку 1 листопада Генштаб ЗСУ.

На півночі Харківщини ворог намагався наступати три рази в районі Вовчанська та Вовчанських Хуторів. На Куп’янщині за добу було 15 штурмів, пишуть у Генштабі.

“Сили оборони відображали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Лозової, Берестового та Вишневого”, – додали у ГШ.

Ворог скинув авіабомби на такі населені пункти області: Харків, Варварівку, Козачу Лопань, Берестове.

Також у ГШ оновили дані про втрати ворога.