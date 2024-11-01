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На севере Харьковщины РФ атаковала 3 раза, на Купянщине было 15 боев – Генштаб

Украина 08:22   01.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
На севере Харьковщины РФ атаковала 3 раза, на Купянщине было 15 боев – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

О боях, которые произошли за сутки на Харьковском и Купянском направлении, проинформировал утром 1 ноября Генштаб ВСУ.

На севере Харьковщины враг пытался наступать три раза в районе Волчанска и Волчанских Хуторов. На Купянщине за сутки было 15 штурмов, пишут в Генштабе.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Лозового, Берестового и Вишневого», – добавили в ГШ.

Враг сбросил авиабомбы на такие населенные пункты области: Харьков, Варваровку, Казачью Лопань, Берестовое.

Также в ГШ обновили данные о потерях врага.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 08:22;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях, которые произошли за сутки на Харьковском и Купянском направлении, проинформировал утром 1 ноября Генштаб ВСУ.".