На севере Харьковщины РФ атаковала 3 раза, на Купянщине было 15 боев – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
О боях, которые произошли за сутки на Харьковском и Купянском направлении, проинформировал утром 1 ноября Генштаб ВСУ.
На севере Харьковщины враг пытался наступать три раза в районе Волчанска и Волчанских Хуторов. На Купянщине за сутки было 15 штурмов, пишут в Генштабе.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Лозового, Берестового и Вишневого», – добавили в ГШ.
Враг сбросил авиабомбы на такие населенные пункты области: Харьков, Варваровку, Казачью Лопань, Берестовое.
Также в ГШ обновили данные о потерях врага.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: бои, генштаб, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 08:22;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях, которые произошли за сутки на Харьковском и Купянском направлении, проинформировал утром 1 ноября Генштаб ВСУ.".