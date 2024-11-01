На севере Харьковщины РФ атаковала 3 раза, на Купянщине было 15 боев – Генштаб

О боях, которые произошли за сутки на Харьковском и Купянском направлении, проинформировал утром 1 ноября Генштаб ВСУ.

На севере Харьковщины враг пытался наступать три раза в районе Волчанска и Волчанских Хуторов. На Купянщине за сутки было 15 штурмов, пишут в Генштабе.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Лозового, Берестового и Вишневого», – добавили в ГШ.

Враг сбросил авиабомбы на такие населенные пункты области: Харьков, Варваровку, Казачью Лопань, Берестовое.

Также в ГШ обновили данные о потерях врага.