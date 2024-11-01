Росіяни захопили Кругляківку і тепер чекають на контрудар від ЗСУ – ISW
Під час чергових штурмів окупантам все ж таки вдалося просунутися на Куп’янському напрямку і захопити Кругляківку, констатують в Інституті вивчення війни (ISW).
“Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 31 жовтня, свідчать про те, що частини російської 2-ї мотострілецької дивізії (1-а гвардійська танкова армія, Московський військовий округ) нещодавно просунулися в північну Кругляківку (на південний схід від Куп’янська) і, ймовірно, захопили населений пункт”, – наголошують аналітики.
Водночас російські блогери заявили, що найближчим часом очікують на контрнаступ від ЗСУ. Тож готуються оборонятися на Куп’янщині.
“Російські джерела стверджували 30 та 31 жовтня, що російські війська просунулися на північ від Куп’янська – біля Синьківки (на північний схід від Куп’янська) на глибині 500 метрів; поблизу Петропавлівки (на північний схід від Куп’янська); Колісниківки (південніше на схід від Куп’янська), біля Першотравневого (на захід від Сватового), на північній околиці Тернів (на північний захід від Кремінної) і готуються наступати на південь, до Загризова (на північний захід від Сватового). Однак ISW не знайшло візуальних доказів, що підтверджують ці твердження”, – додали в ISW.
На Харківському напрямку ситуація залишається без змін.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, куп'янск, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 07:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час чергових штурмів окупантам все ж таки вдалося просунутися на Куп’янському напрямку і захопити Кругляківку, констатують в Інституті вивчення війни (ISW).".