ГШ: ворог скидав на Харківщину авіабомби, двічі атакував на Куп’янщині

На Харківському напрямку окупанти скинули дві авіабомби в районі Дергачів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Про атаки на Харківському напрямку у Генштабі не інформують.

На Куп’янському напрямку ворог впродовж дня двічі намагався просунутися до українських позицій в районах Петропавлівки та Лозової. Біля Лозової триває бій.