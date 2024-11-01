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ГШ: ворог скидав на Харківщину авіабомби, двічі атакував на Куп’янщині

Суспільство 16:49   01.11.2024
Вікторія Яковенко
ГШ: ворог скидав на Харківщину авіабомби, двічі атакував на Куп’янщині Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку окупанти скинули дві авіабомби в районі Дергачів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Про атаки на Харківському напрямку у Генштабі не інформують.

На Куп’янському напрямку ворог впродовж дня двічі намагався просунутися до українських позицій в районах Петропавлівки та Лозової. Біля Лозової триває бій.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 16:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку окупанти скинули дві авіабомби в районі Дергачів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".