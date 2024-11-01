ГШ: ворог скидав на Харківщину авіабомби, двічі атакував на Куп’янщині
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку окупанти скинули дві авіабомби в районі Дергачів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
Про атаки на Харківському напрямку у Генштабі не інформують.
На Куп’янському напрямку ворог впродовж дня двічі намагався просунутися до українських позицій в районах Петропавлівки та Лозової. Біля Лозової триває бій.
Читайте також: Понад 4 тис. людей залишаються на Куп’янщині: що обіцяють евакуйованим (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авиабомба, атаки, ворог, генштаб, ЗСУ, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ГШ: ворог скидав на Харківщину авіабомби, двічі атакував на Куп’янщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 16:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку окупанти скинули дві авіабомби в районі Дергачів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".