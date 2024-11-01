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ГШ: враг сбрасывал на Харьковщину авиабомбы, дважды атаковал на Купянщине

Общество 16:49   01.11.2024
Виктория Яковенко
ГШ: враг сбрасывал на Харьковщину авиабомбы, дважды атаковал на Купянщине Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении оккупанты сбросили две авиабомбы в районе Дергачей, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Об атаках на Харьковском направлении в Генштабе не сообщается.

На Купянском направлении враг в течение дня дважды пытался продвинуться к украинским позициям в районах Петропавловки и Лозовой. Возле Лозовой продолжается бой.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 16:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении оккупанты сбросили две авиабомбы в районе Дергачей, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".