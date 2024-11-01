ГШ: враг сбрасывал на Харьковщину авиабомбы, дважды атаковал на Купянщине

На Харьковском направлении оккупанты сбросили две авиабомбы в районе Дергачей, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Об атаках на Харьковском направлении в Генштабе не сообщается.

На Купянском направлении враг в течение дня дважды пытался продвинуться к украинским позициям в районах Петропавловки и Лозовой. Возле Лозовой продолжается бой.