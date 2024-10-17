Новини Харкова – головне за 17 жовтня: як минула ніч

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07:06

Загроза балістики, авіаобстрілу та ударів безпілотників: причини нічної тривоги на Харківщині

Тривогу на Харківщині оголосили ще напередодні о 21.54. Спочатку в Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу балістики з північно-східного спрямування, незабаром – і про можливі авіаудари.

О 00:07 на Харківщині з’явилися БПЛА.

Безпілотники змінили курс і почали рухатись на північний захід області о 00:59.

О 02:27, за даними Повітряних сил, загроза обстрілів минула, а БПЛА залишили регіон. У Харкові та області (крім Липецької та Вовчанської громади) пролунав відбій.