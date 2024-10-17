Новини Харкова – головне за 17 жовтня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:06
Загроза балістики, авіаобстрілу та ударів безпілотників: причини нічної тривоги на Харківщині
Тривогу на Харківщині оголосили ще напередодні о 21.54. Спочатку в Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу балістики з північно-східного спрямування, незабаром – і про можливі авіаудари.
О 00:07 на Харківщині з’явилися БПЛА.
Безпілотники змінили курс і почали рухатись на північний захід області о 00:59.
О 02:27, за даними Повітряних сил, загроза обстрілів минула, а БПЛА залишили регіон. У Харкові та області (крім Липецької та Вовчанської громади) пролунав відбій.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".