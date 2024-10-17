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Новини Харкова – головне за 17 жовтня: як минула ніч

Україна 07:07   17.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне за 17 жовтня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:06

Загроза балістики, авіаобстрілу та ударів безпілотників: причини нічної тривоги на Харківщині

Тривогу на Харківщині оголосили ще напередодні о 21.54. Спочатку в Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу балістики з північно-східного спрямування, незабаром – і про можливі авіаудари. 

О 00:07 на Харківщині з’явилися БПЛА. 

Безпілотники змінили курс і почали рухатись на північний захід області о 00:59. 

О 02:27, за даними Повітряних сил, загроза обстрілів минула, а БПЛА залишили регіон. У Харкові та області (крім Липецької та Вовчанської громади) пролунав відбій.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2024 в 07:07;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".