Знищені 200 окупантів, 10 – взяли в полон: деталі операції біля Липців (відео)
Подробиці успішної операції зі звільнення лісового масиву на північ від Липців на Харківщині повідомили у бригаді НГУ «Хартія».
«З початку проведення цієї довготривалої операції завдяки злагодженій взаємодії Сил оборони в складі 13-ї бригади НГУ «Хартія» та підрозділів ГУР вдалося звільнити 400 га української землі і відкинути противника на декілька кілометрів. Бійці «Хартії» знищили 233 окупантів, 300 були поранене, а 10 захоплені в полон. Знищено та пошкоджено 50 одиниць броньованої та вантажної техніки, понад 400 фортифікаційних об’єктів», – розповіли українські воїни.
Бійці зазначили, що операція створила умови для подальшого витіснення окупантів з півночі Харківщини. Ударно-штурмові дії наразі тривають.
Відео: Бригада НГУ “Хартія”
Нагадаємо, напередодні в ГУР МО України повідомили про успішну операцію зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від Липців на Харківщині. Під час штурмових дій українські воїни взяли в полон окупантів. Зазначається, що після зачистки 400 га лісу становище загарбників на цьому відрізку фронту погіршене та близьке до безнадійного. 17 жовтня автори проєкту Deep State оновили карту. Як повідомили аналітики, українські захисники відновили позиції в районі Липців. Однак, в ISW поки що не бачать візуальних підтверджень успіху ЗСУ в районі Липців.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГУР, ліс, липцы, окупанти, операция, север, хартия;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2024 в 13:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подробиці успішної операції зі звільнення лісового масиву на північ від Липців на Харківщині повідомили у бригаді НГУ «Хартія».".