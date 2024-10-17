В ISW поки не бачать успіху ЗСУ у Липців, заявили про наступ РФ на Куп’янщині
Вранці 17 жовтня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розповіли про зміни на фронті в Харківській області.
В ISW поки що не бачать візуальних підтверджень успіху ЗСУ в районі Липців. Водночас напередодні в ГУР МО України заявили про успішне звільнення лісу поблизу Липців, а автори проєкту Deep State оновили карту бойових дій на Харківщині, де зазначили, що українські захисники відновили позиції на півночі Харківщини.
“Російські війська здійснили наземні наступи на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська і Стариці 15 і 16 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів”, – зазначили в ISW.
Проте аналітики повідомляють про просування окупантів на сході від Кругляківки. Загалом на Куп’янському напрямку ЗС РФ постійно атакують і намагаються захопити якнайбільше нових територій, акцентують в Інституті вивчення війни.
“Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися далі в межах східної та південно-східної Колісниківки (на північний захід від Сватового та безпосередньо на північ від Кругляківки), хоча ISW не знайшло візуального підтвердження цих російських тверджень. Російський блогер зазначив, що російські війська особливо готуються до наступу на українські позиції біля Колісниківки. 15 і 16 жовтня російські війська продовжували наступальні дії на схід від Куп’янська в районі Кучерівки та Петропавлівки та на північний захід від Сватового в районі Новоосинового, Глушківки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Колісниківки та Вишневого. – додали аналітики.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 17 жовтня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розповіли про зміни на фронті в Харківській області.".