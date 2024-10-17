В ISW пока не видят успеха ВСУ у Липцев, заявили о продвижении РФ на Купянщине
Утром 17 октября аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали об изменениях на фронте в Харьковской области.
В ISW пока что не видят визуальных подтверждений успеха ВСУ в районе Липцев. В то же время накануне в ГУР МО Украины заявили об успешном освобождении леса вблизи Липцев, а авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий на Харьковщине, где указано, что украинские защитники восстановили позиции на севере Харьковщины.
«Российские войска совершили наземные наступления к северо-востоку от города Харьков близ Волчанска и Старицы 15 и 16 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов», – отметили в ISW.
Однако аналитики сообщают о продвижении оккупантов на востоке от Кругляковки. В целом, на Купянском направлении ВС РФ постоянно атакуют и пытаются захватить как можно больше новых территорий, акцентируют в Институте изучения войны.
«Российские блогеры утверждали, что русские войска продвинулись дальше в пределах восточной и юго-восточной Колесниковки (к северо-западу от Сватового и непосредственно к северу от Кругляковки), хотя ISW не нашло визуального подтверждения этих российских утверждений. Российский блогер отметил, что российские войска особенно готовятся к наступлению на украинские позиции возле Колесниковки. 15 и 16 октября российские войска продолжали наступательные действия к востоку от Купянска в районе Кучеровки и Петропавловки и северо-западнее Сватового в районе Новоосинового, Глушковки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки, Колесниковки и Вишневого», – добавили аналитики.
Читайте также: ВСУ вернули под свой контроль территории в районе Липцев – Deep State
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: isw, липцы, наступ, наступление, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В ISW пока не видят успеха ВСУ у Липцев, заявили о продвижении РФ на Купянщине»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 07:53;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 17 октября аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали об изменениях на фронте в Харьковской области.".