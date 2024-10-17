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В ISW пока не видят успеха ВСУ у Липцев, заявили о продвижении РФ на Купянщине

Украина 07:53   17.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
В ISW пока не видят успеха ВСУ у Липцев, заявили о продвижении РФ на Купянщине

Утром 17 октября аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали об изменениях на фронте в Харьковской области.

В ISW пока что не видят визуальных подтверждений успеха ВСУ в районе Липцев. В то же время накануне в ГУР МО Украины заявили об успешном освобождении леса вблизи Липцев, а авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий на Харьковщине, где указано, что украинские защитники восстановили позиции на севере Харьковщины.

«Российские войска совершили наземные наступления к северо-востоку от города Харьков близ Волчанска и Старицы 15 и 16 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов», – отметили в ISW.

Однако аналитики сообщают о продвижении оккупантов на востоке от Кругляковки. В целом, на Купянском направлении ВС РФ постоянно атакуют и пытаются захватить как можно больше новых территорий, акцентируют в Институте изучения войны.

«Российские блогеры утверждали, что русские войска продвинулись дальше в пределах восточной и юго-восточной Колесниковки (к северо-западу от Сватового и непосредственно к северу от Кругляковки), хотя ISW не нашло визуального подтверждения этих российских утверждений. Российский блогер отметил, что российские войска особенно готовятся к наступлению на украинские позиции возле Колесниковки. 15 и 16 октября российские войска продолжали наступательные действия к востоку от Купянска в районе Кучеровки и Петропавловки и северо-западнее Сватового в районе Новоосинового, Глушковки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки, Колесниковки и Вишневого», – добавили аналитики.

Читайте также: ВСУ вернули под свой контроль территории в районе Липцев – Deep State

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 07:53;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 17 октября аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали об изменениях на фронте в Харьковской области.".