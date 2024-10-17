ВСУ вернули под свой контроль территории в районе Липцев – Deep State

17 октября авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий на Харьковщине.

Как сообщили аналитики, украинские защитники восстановили позиции в районе Липцев.

Напомним, накануне в ГУР МО Украины сообщили об успешной операции по освобождению лесного массива, расположенного к северу от Липцев на Харьковщине. Во время штурмовых действий украинские воины взяли в плен оккупантов. Отмечается, что после зачистки 400 га леса положение захватчиков на этом отрезке фронта ухудшено и близко к безнадежному.