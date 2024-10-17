ВСУ вернули под свой контроль территории в районе Липцев – Deep State
Фото: Генштаб ВСУ
17 октября авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий на Харьковщине.
Как сообщили аналитики, украинские защитники восстановили позиции в районе Липцев.
Напомним, накануне в ГУР МО Украины сообщили об успешной операции по освобождению лесного массива, расположенного к северу от Липцев на Харьковщине. Во время штурмовых действий украинские воины взяли в плен оккупантов. Отмечается, что после зачистки 400 га леса положение захватчиков на этом отрезке фронта ухудшено и близко к безнадежному.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: Deep State, карты, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 07:24;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 октября авторы проекта Deep State обновили карты боевых действий на Харьковщине.".