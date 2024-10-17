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ВСУ вернули под свой контроль территории в районе Липцев – Deep State

Украина 07:24   17.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
ВСУ вернули под свой контроль территории в районе Липцев – Deep State Фото: Генштаб ВСУ

17 октября авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий на Харьковщине.

Как сообщили аналитики, украинские защитники восстановили позиции в районе Липцев.

 

Напомним, накануне в ГУР МО Украины сообщили об успешной операции по освобождению лесного массива, расположенного к северу от Липцев на Харьковщине. Во время штурмовых действий украинские воины взяли в плен оккупантов. Отмечается, что после зачистки 400 га леса положение захватчиков на этом отрезке фронта ухудшено и близко к безнадежному.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 07:24;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 октября авторы проекта Deep State обновили карты боевых действий на Харьковщине.".