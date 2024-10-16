ГУР освободило 400 га леса вблизи Липцев: уничтожен полк оккупантов (видео)
Подразделения ГУР МО Украины «Артан», «Kraken» и Международный легион провели успешную операцию по освобождению лесного массива, расположенного к северу от Липцев на Харьковщине.
«Результат спланированных и смелых действий украинских разведчиков — захват батальонного района обороны противника, уничтожение 3 мотострелковых батальонов, отряда «шторм» и разведывательной роты 7 отдельного мотострелкового полка 11 армейского корпуса ВС РФ», — сообщили в ГУР МО.
Кроме того, во время штурмовых действий украинские воины взяли в плен оккупантов. Отмечается, что после зачистки 400 га леса положение захватчиков на этом отрезке фронта ухудшено и близко к безнадежному.
«Особенностью операции стало то, что удалось завести пехоту 13 бригады НГУ «Хартия» с несравнимо низкими потерями. Это пример отличного сотрудничества профессиональных спецназовцев и линейного подразделения», — добавили разведчики.
Видео: ГУР МО Украины
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГУР, ліс, лес, липцы, оккупанты, окупанти, освободили, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 12:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подразделения ГУР МО Украины «Артан», «Kraken» и Международный легион провели успешную операцию по освобождению лесного массива, расположенного к северу от Липцев на Харьковщине.".