Нацгвардейцы показали, как дроны помогают им уничтожать оккупантов в Волчанске
Фото: 5-я Слобожанская бригада НГУ
Выявил позиции РФ в Волчанске один из батальонов 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии Украины.
«Группой аэроразведки одного из батальонов 5 Слобожанской бригады НГУ в городе Волчанск на Харьковщине была обнаружена позиция российских захватчиков, которую они обустроили возле разбитого здания. Было принято решение о нанесении огневого поражения. Координаты позиции были переданы группе ударных дронов», – сообщили нацгвардейцы.
Видео: 5-я Слобожанская бригада Нацгвардии Украины
Вследствие двух ударов дронами позицию оккупантов уничтожили, двое военных армии РФ погибли, написали в 5-й Слобожанской бригаде НГУ.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: 5-я слобожанская бригада нгу, нацгвардейцы, рф;
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 11:54;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Выявил позиции РФ в Волчанске один из батальонов 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии Украины. ".