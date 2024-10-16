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Нацгвардейцы показали, как дроны помогают им уничтожать оккупантов в Волчанске

Происшествия 11:54   16.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Нацгвардейцы показали, как дроны помогают им уничтожать оккупантов в Волчанске Фото: 5-я Слобожанская бригада НГУ

Выявил позиции РФ в Волчанске один из батальонов 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии Украины. 

«Группой аэроразведки одного из батальонов 5 Слобожанской бригады НГУ в городе Волчанск на Харьковщине была обнаружена позиция российских захватчиков, которую они обустроили возле разбитого здания. Было принято решение о нанесении огневого поражения. Координаты позиции были переданы группе ударных дронов», – сообщили нацгвардейцы.

Видео: 5-я Слобожанская бригада Нацгвардии Украины

Вследствие двух ударов дронами позицию оккупантов уничтожили, двое военных армии РФ погибли, написали в 5-й Слобожанской бригаде НГУ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 11:54;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Выявил позиции РФ в Волчанске один из батальонов 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии Украины. ".