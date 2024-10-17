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ЗСУ повернули під свій контроль території в районі Липців – Deep State

Україна 07:24   17.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ЗСУ повернули під свій контроль території в районі Липців – Deep State Фото: Генштаб ЗСУ

17 жовтня автори проєкту Deep State оновили карту бойових дій на Харківщині.

Як повідомили аналітики, українські захисники відновили позиції в районі Липців.

Нагадаємо, напередодні в ГУР МО України повідомили про успішну операцію зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від Липців на Харківщині. Під час штурмових дій українські воїни взяли в полон окупантів. Зазначається, що після зачистки 400 га лісу становище загарбників на цьому відрізку фронту погіршене та близьке до безнадійного.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2024 в 07:24;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 жовтня автори проєкту Deep State оновили карту бойових дій на Харківщині.".