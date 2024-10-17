ЗСУ повернули під свій контроль території в районі Липців – Deep State

17 жовтня автори проєкту Deep State оновили карту бойових дій на Харківщині.

Як повідомили аналітики, українські захисники відновили позиції в районі Липців.

Нагадаємо, напередодні в ГУР МО України повідомили про успішну операцію зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від Липців на Харківщині. Під час штурмових дій українські воїни взяли в полон окупантів. Зазначається, що після зачистки 400 га лісу становище загарбників на цьому відрізку фронту погіршене та близьке до безнадійного.