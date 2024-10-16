Россиянин сдался в плен на Харьковщине: что рассказал оккупант (фото)

На Харьковском направлении воины бригады «Спартан» НГУ взяли в плен 51-летнего оккупанта.

Пленный – житель Вологды. Он рассказал, что подписал контракт в середине сентября «по патриотическим убеждениям», отметили в Telegram украинские воины.

«Несколько дней назад вместе с другими террористами армии РФ получили задачу зачистить лесополосу, где находятся военные Сил обороны. Группа оккупантов попала под обстрел и разбежалась, а этот россиянин был вынужден сдаться в плен», — рассказали бойцы.