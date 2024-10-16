Россиянин сдался в плен на Харьковщине: что рассказал оккупант (фото)
Фото: бригада «Спартан» НГУ
На Харьковском направлении воины бригады «Спартан» НГУ взяли в плен 51-летнего оккупанта.
Пленный – житель Вологды. Он рассказал, что подписал контракт в середине сентября «по патриотическим убеждениям», отметили в Telegram украинские воины.
«Несколько дней назад вместе с другими террористами армии РФ получили задачу зачистить лесополосу, где находятся военные Сил обороны. Группа оккупантов попала под обстрел и разбежалась, а этот россиянин был вынужден сдаться в плен», — рассказали бойцы.
Читайте также: ГУР освободило 400 га леса вблизи Липцев: уничтожен полк оккупантов (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: армия РФ, НГУ, оккупант, плен, Спартан, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россиянин сдался в плен на Харьковщине: что рассказал оккупант (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 13:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении воины бригады «Спартан» НГУ взяли в плен 51-летнего оккупанта.".