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Россиянин сдался в плен на Харьковщине: что рассказал оккупант (фото)

Общество 13:55   16.10.2024
Виктория Яковенко
Россиянин сдался в плен на Харьковщине: что рассказал оккупант (фото) Фото: бригада «Спартан» НГУ

На Харьковском направлении воины бригады «Спартан» НГУ взяли в плен 51-летнего оккупанта.

Пленный – житель Вологды. Он рассказал, что подписал контракт в середине сентября «по патриотическим убеждениям», отметили в Telegram украинские воины.

«Несколько дней назад вместе с другими террористами армии РФ получили задачу зачистить лесополосу, где находятся военные Сил обороны. Группа оккупантов попала под обстрел и разбежалась, а этот россиянин был вынужден сдаться в плен», — рассказали бойцы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 13:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении воины бригады «Спартан» НГУ взяли в плен 51-летнего оккупанта.".