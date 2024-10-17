Live
  • Чт 17.10.2024
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.23
  • EUR 44.91

Уничтожены 200 оккупантов, 10 – взяли в плен: детали операции возле Липцев

Общество 13:47   17.10.2024
Виктория Яковенко
Уничтожены 200 оккупантов, 10 – взяли в плен: детали операции возле Липцев скриншот

Подробности успешной операции по освобождению лесного массива к северу от Липцев в Харьковской области сообщили в бригаде НГУ «Хартия».

«С начала проведения этой долговременной операции благодаря слаженному взаимодействию Сил обороны в составе 13-й бригады НГУ «Хартия» и подразделений ГУР удалось освободить 400 га украинской земли и отбросить противника на несколько километров. Бойцы «Хартии» уничтожили 233 оккупанта, 300 — были ранены, а 10 — захвачены в плен. Уничтожены и повреждены 50 единиц бронированной и грузовой техники, более 400 фортификационных объектов», — рассказали украинские воины.

Бойцы отметили, что операция создала условия для дальнейшего вытеснения оккупантов с севера Харьковщины. Ударно-штурмовые действия продолжаются.

Видео: Бригада НГУ «Хартия»

Напомним, накануне в ГУР МО Украины сообщили об успешной операции по освобождению лесного массива, расположенного к северу от Липцев на Харьковщине. Во время штурмовых действий украинские воины взяли в плен оккупантов. Отмечается, что после зачистки 400 га леса положение захватчиков на этом отрезке фронта ухудшено и близко к безнадежному. 17 октября авторы проекта Deep State обновили карту. Как сообщили аналитики, украинские защитники возобновили позиции в районе Липцев. Однако в ISW пока не видят визуальных подтверждений успеха ВСУ в районе Липцев.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Удар КАБа по перекрестку в Харькове убивает 20 — 60 мелких предприятий — Чумак
Удар КАБа по перекрестку в Харькове убивает 20 — 60 мелких предприятий — Чумак
17.10.2024, 11:22
Харьков — нарушенный муравейник: Жадан про аналогию с 1919-м, шанс и любовь
Харьков — нарушенный муравейник: Жадан про аналогию с 1919-м, шанс и любовь
17.10.2024, 13:21
Поднятие налогов 2024: в Харькове требуют иных условий, чем для Закарпатья
Поднятие налогов 2024: в Харькове требуют иных условий, чем для Закарпатья
17.10.2024, 08:50
Новости Харькова – главное за 17.10: детали операции возле Липцев, фронт
Новости Харькова – главное за 17.10: детали операции возле Липцев, фронт
17.10.2024, 13:52
Синегубов: возможно будут эвакуировать всех гражданских, ситуация в области
Синегубов: возможно будут эвакуировать всех гражданских, ситуация в области
17.10.2024, 11:42
Уничтожены 200 оккупантов, 10 – взяли в плен: детали операции возле Липцев
Уничтожены 200 оккупантов, 10 – взяли в плен: детали операции возле Липцев
17.10.2024, 13:47

Новости по теме:

16:50
Россиян выбили из леса на севере Харьковщины: DeepState обновил карту
12:12
ГУР освободило 400 га леса вблизи Липцев: уничтожен полк оккупантов (видео)
18:03
ГУР, НГУ и ВСУ теперь вместе уничтожают артиллерию РФ на Харьковщине (видео)
11:08
Инфа «сотка» — реакции на «увольнение» Буданова, которое не состоялось
09:48
Буданов «засветился» в харьковском супермаркете: что покупал

Вы читали новость: «Уничтожены 200 оккупантов, 10 – взяли в плен: детали операции возле Липцев»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 13:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности успешной операции по освобождению лесного массива к северу от Липцев в Харьковской области сообщили в бригаде НГУ «Хартия».".