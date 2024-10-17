Уничтожены 200 оккупантов, 10 – взяли в плен: детали операции возле Липцев

Подробности успешной операции по освобождению лесного массива к северу от Липцев в Харьковской области сообщили в бригаде НГУ «Хартия».

«С начала проведения этой долговременной операции благодаря слаженному взаимодействию Сил обороны в составе 13-й бригады НГУ «Хартия» и подразделений ГУР удалось освободить 400 га украинской земли и отбросить противника на несколько километров. Бойцы «Хартии» уничтожили 233 оккупанта, 300 — были ранены, а 10 — захвачены в плен. Уничтожены и повреждены 50 единиц бронированной и грузовой техники, более 400 фортификационных объектов», — рассказали украинские воины.

Бойцы отметили, что операция создала условия для дальнейшего вытеснения оккупантов с севера Харьковщины. Ударно-штурмовые действия продолжаются.

Видео: Бригада НГУ «Хартия»

Напомним, накануне в ГУР МО Украины сообщили об успешной операции по освобождению лесного массива, расположенного к северу от Липцев на Харьковщине. Во время штурмовых действий украинские воины взяли в плен оккупантов. Отмечается, что после зачистки 400 га леса положение захватчиков на этом отрезке фронта ухудшено и близко к безнадежному. 17 октября авторы проекта Deep State обновили карту. Как сообщили аналитики, украинские защитники возобновили позиции в районе Липцев. Однако в ISW пока не видят визуальных подтверждений успеха ВСУ в районе Липцев.