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Бої, обстріли та атаки: ОТУВ “Харків” про ситуацію на півночі Харківщини

Україна 10:33   17.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Бої, обстріли та атаки: ОТУВ “Харків” про ситуацію на півночі Харківщини Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої та обстріли на Харківському напрямку розповіли в ранковому зведенні 17 жовтня в ОТУВ “Харків”.

Протягом минулої доби відбулося 4 бойових зіткнення в районі Стариці. російські окупанти завдали 2 авіаудари з використанням 8 НАР і 2 КАБ. Завдали 28 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 405 обстрілів позицій захисників України“, – написали у ЗСУ.

Втрати ворога за добу: 20 убитих, 65 поранених. Також українські захисники знищили 50 одиниць озброєння та військової техніки, серед них: 14 авто, п’ять одиниць спецтехніки, 29 БПЛА. Крім того, окупанти втратили 66 укриттів та три стартові майданчики для запуску БПЛА.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2024 в 10:33;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої та обстріли на Харківському напрямку розповіли в ранковому зведенні 17 жовтня в ОТУВ “Харків”.".