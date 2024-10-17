Бої, обстріли та атаки: ОТУВ “Харків” про ситуацію на півночі Харківщини
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої та обстріли на Харківському напрямку розповіли в ранковому зведенні 17 жовтня в ОТУВ “Харків”.
“Протягом минулої доби відбулося 4 бойових зіткнення в районі Стариці. російські окупанти завдали 2 авіаудари з використанням 8 НАР і 2 КАБ. Завдали 28 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 405 обстрілів позицій захисників України“, – написали у ЗСУ.
Втрати ворога за добу: 20 убитих, 65 поранених. Також українські захисники знищили 50 одиниць озброєння та військової техніки, серед них: 14 авто, п’ять одиниць спецтехніки, 29 БПЛА. Крім того, окупанти втратили 66 укриттів та три стартові майданчики для запуску БПЛА.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2024 в 10:33;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої та обстріли на Харківському напрямку розповіли в ранковому зведенні 17 жовтня в ОТУВ “Харків”.".