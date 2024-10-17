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Бои, обстрелы и атаки: ОТГВ «Харьков» о ситуации на севере Харьковщины

Украина 10:33   17.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Бои, обстрелы и атаки: ОТГВ «Харьков» о ситуации на севере Харьковщины Фото: Генштаб ВСУ

О боях и обстрелах на Харьковском направлении рассказали в утренней сводке 17 октября в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки произошло 4 боевых столкновения в районе Старицы. Российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с использованием 8 НАР и 2 КАБ. Нанесли 28 ударов дронами-камикадзе. Совершили 405 обстрелов позиций защитников Украины», – написали в ВСУ.

Потери врага за сутки: 20 убитых, 65 раненых. Также украинские защитники уничтожили 50 единиц вооружения и военной техники, среди них: 14 авто, пять единиц спецтехники, 29 БПЛА. Кроме того, оккупанты лишились 66 укрытий и трех стартовых площадок для запуска БПЛА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 10:33;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и обстрелах на Харьковском направлении рассказали в утренней сводке 17 октября в ОТГВ «Харьков».".