Генштаб: четыре раза наступала РФ на Харьковском направлении, 18 на Купянском
Фото: Генштаб ВСУ
За сутки в Харьковской области было 22 боя, сообщил утром 17 октября Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении враг атаковал наши позиции четыре раза в районе Старицы. На Купянском, по данным Генштаба, – россияне пытались наступать 18 раз.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Кучеровки, Песчаного, Степной Новоселовки, Лозовой и Вишневого», – уточнили в ГШ.
Также под авиаударами оккупантов оказались такие населенные пункты области: Александровка, Ковшаровка, Берестовое и Первомайское.
Кроме того, генштаб обновил информацию о потерях ВС РФ.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: атаки, бои, Генштаб ВСУ, наступ, наступление;
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 08:26;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки в Харьковской области было 22 боя, сообщил утром 17 октября Генштаб ВСУ.".