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Генштаб: четыре раза наступала РФ на Харьковском направлении, 18 на Купянском

Украина 08:26   17.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: четыре раза наступала РФ на Харьковском направлении, 18 на Купянском Фото: Генштаб ВСУ

За сутки в Харьковской области было 22 боя, сообщил утром 17 октября Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении враг атаковал наши позиции четыре раза в районе Старицы. На Купянском, по данным Генштаба, – россияне пытались наступать 18 раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Кучеровки, Песчаного, Степной Новоселовки, Лозовой и Вишневого», – уточнили в ГШ.

Также под авиаударами оккупантов оказались такие населенные пункты области: Александровка, Ковшаровка, Берестовое и Первомайское.

Кроме того, генштаб обновил информацию о потерях ВС РФ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 08:26;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки в Харьковской области было 22 боя, сообщил утром 17 октября Генштаб ВСУ.".