Генштаб: четыре раза наступала РФ на Харьковском направлении, 18 на Купянском

За сутки в Харьковской области было 22 боя, сообщил утром 17 октября Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении враг атаковал наши позиции четыре раза в районе Старицы. На Купянском, по данным Генштаба, – россияне пытались наступать 18 раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Кучеровки, Песчаного, Степной Новоселовки, Лозовой и Вишневого», – уточнили в ГШ.

Также под авиаударами оккупантов оказались такие населенные пункты области: Александровка, Ковшаровка, Берестовое и Первомайское.

Кроме того, генштаб обновил информацию о потерях ВС РФ.