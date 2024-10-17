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Генштаб: чотири рази наступала РФ на Харківському напрямку, 18 на Куп’янському

Україна 08:26   17.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: чотири рази наступала РФ на Харківському напрямку, 18 на Куп’янському

За добу на Харківщині було 22 бої, повідомив вранці 17 жовтня Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог атакував наші позиції чотири рази в районі Стариці. На Куп’янському, за даними Генштабу, – росіяни намагалися наступати 18 разів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника у Кучерівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Лозової та Вишневого”, – уточнили у ГШ.

Також під авіаударами окупантів опинилися такі населені пункти області: Олександрівка, Ківшарівка, Берестове та Першотравневе.

Крім того, генштаб оновив інформацію про втрати ЗС РФ.

Читайте також: У ISW поки не бачать успіху ЗСУ у Липців, заявили про просування РФ на Куп’янщині 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2024 в 08:26;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Харківщині було 22 бої, повідомив вранці 17 жовтня Генштаб ЗСУ.".