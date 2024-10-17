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КАБами бив ворог по Харківщині протягом доби – наслідки обстрілів

Події 08:14   17.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
КАБами бив ворог по Харківщині протягом доби – наслідки обстрілів Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Про результати ворожих обстрілів області поінформував вранці 17 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

О 16:30 росіяни вдарили двома КАБами по Богодухівському району. Авіабомби впали за межами села Олександрівка. Постраждалих та руйнувань внаслідок обстрілу не зафіксували, розповів начальник ХОВА.

Також КАБи “прилетіли” по селу Шевченкове в Чугуївському районі. Через удар пошкоджений будинок, обійшлося без постраждалих, написав Синєгубов.

Читайте також: За добу на Харківщині – 12 ударів КАБами: Синєгубов про обстріли та фронт 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2024 в 08:14;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про результати ворожих обстрілів області поінформував вранці 17 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".