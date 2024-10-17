КАБами бив ворог по Харківщині протягом доби – наслідки обстрілів
Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Про результати ворожих обстрілів області поінформував вранці 17 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
О 16:30 росіяни вдарили двома КАБами по Богодухівському району. Авіабомби впали за межами села Олександрівка. Постраждалих та руйнувань внаслідок обстрілу не зафіксували, розповів начальник ХОВА.
Також КАБи “прилетіли” по селу Шевченкове в Чугуївському районі. Через удар пошкоджений будинок, обійшлося без постраждалих, написав Синєгубов.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про результати ворожих обстрілів області поінформував вранці 17 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".