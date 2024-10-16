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За добу на Харківщині – 12 ударів КАБами: Синєгубов про обстріли й фронт

Суспільство 16:34   16.10.2024
Вікторія Яковенко
За добу на Харківщині – 12 ударів КАБами: Синєгубов про обстріли й фронт скриншот

Армія РФ за добу вдарила по Харківщині 12 КАБами. Зокрема, 4 бомби, летіли у бік Харкова – «прильоти» зафіксували по відкритій території.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону. За його словами, ворог продовжує обстрілювати й північ області.

«Там є зруйновані об’єкти, поранені. Там же він проводить активні штурмові дії, по Липцівському напрямку, Вовчанському напрямку. Втрат позицій нашими військовими не допущено. Ворог, який проводив штурмові дії, – знищений», – зазначив голова ХОВА.

Складніша ситуація на Куп’янському напрямку, продовжив Синєгубов. Днями звідти завершили евакуацію сімей із дітьми. 234 неповнолітніх зі своїми рідними вивезли, залишається ще 34 родини.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2024 в 16:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ за добу вдарила по Харківщині 12 КАБами. Зокрема, 4 бомби, летіли у бік Харкова – «прильоти» зафіксували по відкритій території.".