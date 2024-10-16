За добу на Харківщині – 12 ударів КАБами: Синєгубов про обстріли й фронт
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Армія РФ за добу вдарила по Харківщині 12 КАБами. Зокрема, 4 бомби, летіли у бік Харкова – «прильоти» зафіксували по відкритій території.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону. За його словами, ворог продовжує обстрілювати й північ області.
«Там є зруйновані об’єкти, поранені. Там же він проводить активні штурмові дії, по Липцівському напрямку, Вовчанському напрямку. Втрат позицій нашими військовими не допущено. Ворог, який проводив штурмові дії, – знищений», – зазначив голова ХОВА.
Складніша ситуація на Куп’янському напрямку, продовжив Синєгубов. Днями звідти завершили евакуацію сімей із дітьми. 234 неповнолітніх зі своїми рідними вивезли, залишається ще 34 родини.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: КАБ, Купянское, направлення, сінєгубов, удар, фронт, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2024 в 16:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ за добу вдарила по Харківщині 12 КАБами. Зокрема, 4 бомби, летіли у бік Харкова – «прильоти» зафіксували по відкритій території.".