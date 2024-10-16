Як виглядає Харківщина після ударів РФ, показала поліція (фото)

Наслідки ударів РФ по Харківщині показали в ГУ Нацполіції в Харківській області вранці 16 жовтня.

За даними поліції, внаслідок обстрілів у Куп’янську пошкоджені: п’ятиповерхівка, авто комунального підприємства та газопровід. А у другій половині дня через удар по Кругляківці загинув чоловік похилого віку.

“По населених пунктах Циркуни, Лісне, Семенівка після дев’ятої години вечора російські військові скинули щонайменше чотири керовані авіабомби. Всі боєприпаси влучили у відкриті ділянки місцевості. Постраждалих та руйнувань немає“, – написали правоохоронці.