Live
  • Ср 16.10.2024
  • Харків  +11°С
  • USD 41.21
  • EUR 44.92

Як виглядає Харківщина після ударів РФ, показала поліція (фото)

Події 10:11   16.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Як виглядає Харківщина після ударів РФ, показала поліція (фото)

Наслідки ударів РФ по Харківщині показали в ГУ Нацполіції в Харківській області вранці 16 жовтня.

За даними поліції, внаслідок обстрілів у Куп’янську пошкоджені: п’ятиповерхівка, авто комунального підприємства та газопровід. А у другій половині дня через удар по Кругляківці загинув чоловік похилого віку.

По населених пунктах Циркуни, Лісне, Семенівка після дев’ятої години вечора російські військові скинули щонайменше чотири керовані авіабомби. Всі боєприпаси влучили у відкриті ділянки місцевості. Постраждалих та руйнувань немає“, – написали правоохоронці.

Читайте також: РФ вдарила по Кругляківці, загинув пенсіонер: результати обстрілів Харківщини

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
402 рази за добу обстріляли наші позиції військові РФ – ОТУВ Харків
402 рази за добу обстріляли наші позиції військові РФ – ОТУВ Харків
16.10.2024, 11:39
ГШ: штурми біля Вовчанська і Стариці, 11 боїв йдуть на Куп’янському напрямку
ГШ: штурми біля Вовчанська і Стариці, 11 боїв йдуть на Куп’янському напрямку
15.10.2024, 17:01
Вночі пішла з дому через сварку з мамою: у Безлюдівці шукали 15-річну дівчинку
Вночі пішла з дому через сварку з мамою: у Безлюдівці шукали 15-річну дівчинку
16.10.2024, 11:12
“Це – останній шанс виїхати”. Як відбувається евакуація на Куп’янщині
“Це – останній шанс виїхати”. Як відбувається евакуація на Куп’янщині
16.10.2024, 10:48
Як виглядає Харківщина після ударів РФ, показала поліція (фото)
Як виглядає Харківщина після ударів РФ, показала поліція (фото)
16.10.2024, 10:11
Новини Харкова – головне за 16.10: у Кругляківці загинув пенсіонер, атаки РФ
Новини Харкова – головне за 16.10: у Кругляківці загинув пенсіонер, атаки РФ
16.10.2024, 11:16

Новини за темою:

08:46
На Куп’янському напрямку за добу РФ штурмувала наші позиції 26 разів – Генштаб
08:30
Пів сотні гаражів зруйновані на Купʼянщині через обстріли РФ – Синєгубов
15:10
Синєгубов заявив про посилення обстрілів на Харківщині
08:49
Генштаб: близько 20 боїв було на Харківщині за добу, ворог атакував із авіації
09:25
Двоє загиблих та дев’ять постраждалих від обстрілів Харківщини – Синєгубов

Ви читали новину: «Як виглядає Харківщина після ударів РФ, показала поліція (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2024 в 10:11;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки ударів РФ по Харківщині показали в ГУ Нацполіції в Харківській області вранці 16 жовтня.".