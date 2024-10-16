Как выглядит Харьковщина после ударов РФ, показала полиция (фото)
Последствия ударов РФ по Харьковщине показали в ГУ Нацполиции в Харьковской области утром 16 октября.
По данным полиции, вследствие обстрелов в Купянске повреждена пятиэтажка, авто коммунального предприятия и газопровод. А во второй половине дня из-за удара по Кругляковке погиб пожилой мужчина.
«По населенным пунктам Циркуны, Лесное, Семеновка после девяти часов вечера российские военные сбросили по меньшей мере четыре управляемых авиабомб. Все боеприпасы попали по открытым участкам местности. Пострадавших и разрушений нет», – написали правоохранители.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, полиция, рф;
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 10:11;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия ударов РФ по Харьковщине показали в ГУ Нацполиции в Харьковской области утром 16 октября.".