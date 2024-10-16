Live
  • Ср 16.10.2024
  • Харьков  +11°С
  • USD 41.21
  • EUR 44.92

Как выглядит Харьковщина после ударов РФ, показала полиция (фото)

Происшествия 10:11   16.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Как выглядит Харьковщина после ударов РФ, показала полиция (фото)

Последствия ударов РФ по Харьковщине показали в ГУ Нацполиции в Харьковской области утром 16 октября.

По данным полиции, вследствие обстрелов в Купянске повреждена пятиэтажка, авто коммунального предприятия и газопровод. А во второй половине дня из-за удара по Кругляковке погиб пожилой мужчина.

«По населенным пунктам Циркуны, Лесное, Семеновка после девяти часов вечера российские военные сбросили по меньшей мере четыре управляемых авиабомб. Все боеприпасы попали по открытым участкам местности. Пострадавших и разрушений нет», – написали правоохранители.

Читайте также: РФ ударила по Кругляковке, погиб пенсионер: результаты обстрелов Харьковщины

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Партию российского товара на 1 млн грн арестовали на Харьковщине
Партию российского товара на 1 млн грн арестовали на Харьковщине
15.10.2024, 15:13
Как выглядит Харьковщина после ударов РФ, показала полиция (фото)
Как выглядит Харьковщина после ударов РФ, показала полиция (фото)
16.10.2024, 10:11
В Харькове – дефицит кадров: «пустуют» традиционно мужские места, учат женщин
В Харькове – дефицит кадров: «пустуют» традиционно мужские места, учат женщин
15.10.2024, 13:24
Новости Харькова – главное за 16.10: в Кругляковке погиб пенсионер, атаки РФ
Новости Харькова – главное за 16.10: в Кругляковке погиб пенсионер, атаки РФ
16.10.2024, 11:16
Не раньше 1 ноября — Синегубов ответил, когда на Харьковщине включат отопление
Не раньше 1 ноября — Синегубов ответил, когда на Харьковщине включат отопление
15.10.2024, 15:34
402 раза за сутки обстреляли наши позиции военные РФ – ОТГВ «Харьков»
402 раза за сутки обстреляли наши позиции военные РФ – ОТГВ «Харьков»
16.10.2024, 11:39

Новости по теме:

08:46
На Купянском направлении за сутки враг штурмовал наши позиции 26 раз – Генштаб
08:30
Полсотни гаражей разрушены в Купянском районе из-за обстрелов РФ – Синегубов
15:10
Синегубов заявил об усилении обстрелов на Харьковщине
08:49
Генштаб: около 20 боев было на Харьковщине за сутки, враг атаковал из авиации
09:25
Двое погибших, девять пострадавших: Синегубов сообщил об обстрелах Харьковщины

Вы читали новость: «Как выглядит Харьковщина после ударов РФ, показала полиция (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 10:11;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия ударов РФ по Харьковщине показали в ГУ Нацполиции в Харьковской области утром 16 октября.".