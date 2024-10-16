РФ ударила по Кругляковке, погиб пенсионер: результаты обстрелов Харьковщины

В утренней сводке 16 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских обстрелов Харьковщины.

В течение суток армия РФ несколько раз ударила по Купянскому району. По данным Синегубова, вначале, в 15:00, FPV-дрон «прилетел» по Купянску. Вследствие удара повреждена машина. А через полчаса, в 15:30, враг ударил КАБом по Кругляковке.

«В результате обстрела КАБ поврежден частный дом и хозяйственное сооружение. Погиб 67-летний мужчина», – написал Синегубов.

Еще одна авиабомба упала в 21:15 в Харьковском районе, обошлось без разрушений и пострадавших.