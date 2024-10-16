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РФ ударила по Кругляковке, погиб пенсионер: результаты обстрелов Харьковщины

Украина 08:33   16.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
РФ ударила по Кругляковке, погиб пенсионер: результаты обстрелов Харьковщины Фото: Олег Синєгубов/Telegram

В утренней сводке 16 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских обстрелов Харьковщины.

В течение суток армия РФ несколько раз ударила по Купянскому району. По данным Синегубова, вначале, в 15:00, FPV-дрон «прилетел» по Купянску. Вследствие удара повреждена машина. А через полчаса, в 15:30, враг ударил КАБом по Кругляковке.

«В результате обстрела КАБ поврежден частный дом и хозяйственное сооружение. Погиб 67-летний мужчина», – написал Синегубов.

Еще одна авиабомба упала в 21:15 в Харьковском районе, обошлось без разрушений и пострадавших.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 08:33;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 16 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских обстрелов Харьковщины.".