РФ ударила по Кругляковке, погиб пенсионер: результаты обстрелов Харьковщины
Фото: Олег Синєгубов/Telegram
В утренней сводке 16 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских обстрелов Харьковщины.
В течение суток армия РФ несколько раз ударила по Купянскому району. По данным Синегубова, вначале, в 15:00, FPV-дрон «прилетел» по Купянску. Вследствие удара повреждена машина. А через полчаса, в 15:30, враг ударил КАБом по Кругляковке.
«В результате обстрела КАБ поврежден частный дом и хозяйственное сооружение. Погиб 67-летний мужчина», – написал Синегубов.
Еще одна авиабомба упала в 21:15 в Харьковском районе, обошлось без разрушений и пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 08:33;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 16 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских обстрелов Харьковщины.".