Новости Харькова – главное за 16 октября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:21

Генштаб: 39 боев было на Харьковском и Купянском направлении за сутки

На севере Харьковской области враг атаковал наши позиции 11 раз. Оккупанты пытались наступать около Волчанска и Старицы, уточнили в Генштабе.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 28 атак россиян.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кучеровки, Новоосинового, Грушевки, Песчаного, Глушковки, Лозовой, Кругляковки, Петропавловки, Колесниковки и Вишневого», – написали в ГШ.

Также враг сбросил авиабомбы на Ковшаровку и Малые Проходы.

07:07

Почти всю ночь длилась тревога на Харьковщине – в области летали «Шахеды»

В 23:41 в Воздушных силах ВСУ предупредили о возможных авиаударах по прифронтовым населенным пунктам на востоке страны. На Харьковщине объявили тревогу.

В 01:16 угроза миновала, прозвучал отбой. Однако вскоре, в 01:28, ее возобновили. На этот раз в области появились «Шахеды».

В 03:37 «Шахеды» на юге Харьковской области изменили курс и начали двигаться к юго-востоку региона.

Только утром, в 06:27, беспилотники покинули Харьковщину. В Воздушных силах дали отбой.