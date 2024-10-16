Новости Харькова – главное за 16 октября: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:21
Генштаб: 39 боев было на Харьковском и Купянском направлении за сутки
На севере Харьковской области враг атаковал наши позиции 11 раз. Оккупанты пытались наступать около Волчанска и Старицы, уточнили в Генштабе.
На Купянском направлении украинские защитники отбили 28 атак россиян.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кучеровки, Новоосинового, Грушевки, Песчаного, Глушковки, Лозовой, Кругляковки, Петропавловки, Колесниковки и Вишневого», – написали в ГШ.
Также враг сбросил авиабомбы на Ковшаровку и Малые Проходы.
07:07
Почти всю ночь длилась тревога на Харьковщине – в области летали «Шахеды»
В 23:41 в Воздушных силах ВСУ предупредили о возможных авиаударах по прифронтовым населенным пунктам на востоке страны. На Харьковщине объявили тревогу.
В 01:16 угроза миновала, прозвучал отбой. Однако вскоре, в 01:28, ее возобновили. На этот раз в области появились «Шахеды».
В 03:37 «Шахеды» на юге Харьковской области изменили курс и начали двигаться к юго-востоку региона.
Только утром, в 06:27, беспилотники покинули Харьковщину. В Воздушных силах дали отбой.
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 08:21;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".