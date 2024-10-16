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Новости Харькова – главное за 16 октября: как прошла ночь

Украина 08:21   16.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное за 16 октября: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:21

Генштаб: 39 боев было на Харьковском и Купянском направлении за сутки

На севере Харьковской области враг атаковал наши позиции 11 раз. Оккупанты пытались наступать около Волчанска и Старицы, уточнили в Генштабе.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 28 атак россиян.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кучеровки, Новоосинового, Грушевки, Песчаного, Глушковки, Лозовой, Кругляковки, Петропавловки, Колесниковки и Вишневого», – написали в ГШ.

Также враг сбросил авиабомбы на Ковшаровку и Малые Проходы.

07:07

Почти всю ночь длилась тревога на Харьковщине – в области летали «Шахеды» 

В 23:41 в Воздушных силах ВСУ предупредили о возможных авиаударах по прифронтовым населенным пунктам на востоке страны. На Харьковщине объявили тревогу. 

В 01:16 угроза миновала, прозвучал отбой. Однако вскоре, в 01:28, ее возобновили. На этот раз в области появились «Шахеды». 

В 03:37 «Шахеды» на юге Харьковской области изменили курс и начали двигаться к юго-востоку региона. 

Только утром, в 06:27, беспилотники покинули Харьковщину. В Воздушных силах дали отбой.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 08:21;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".