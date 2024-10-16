Средняя пенсия в Украине – 141$, на Харьковщине – более 5,5 тыс грн: аналитика

43% украинцев получают пенсии менее 100 долларов. Самые большие выплаты у пожилых людей из Киева, а самые маленькие — в западных регионах. Харьковщина – «посередине».

Об этом свидетельствует аналитика «Опендатабот». По их данным, 10,34 млн пенсионеров получают выплаты от государства. Средняя пенсия по стране — 5 851 грн или 141$.

«25,6% или 2,64 млн пенсионеров получают от 5 000 до 10 000 грн. 18,6% или 1,92 млн. пенсионеров получают от 4 000 до 5 000 грн. Только у 12,7% или 1,31 млн украинцев пенсии больше 10 000 грн», — отметили аналитики.

Самые высокие пенсии в Киеве — 7971 грн. В лидерах также Ровенская (7276 грн) и Донецкая (7158 грн) области. В то же время, наименьшие выплаты в Тернопольской (4460 грн), Черновицкой (4664 грн) и Закарпатской (4697 грн) областях.

В Харьковской области пенсионеры в среднем получают 5791 грн.