Средняя пенсия в Украине – 141$, на Харьковщине – более 5,5 тыс грн: аналитика
43% украинцев получают пенсии менее 100 долларов. Самые большие выплаты у пожилых людей из Киева, а самые маленькие — в западных регионах. Харьковщина – «посередине».
Об этом свидетельствует аналитика «Опендатабот». По их данным, 10,34 млн пенсионеров получают выплаты от государства. Средняя пенсия по стране — 5 851 грн или 141$.
«25,6% или 2,64 млн пенсионеров получают от 5 000 до 10 000 грн. 18,6% или 1,92 млн. пенсионеров получают от 4 000 до 5 000 грн. Только у 12,7% или 1,31 млн украинцев пенсии больше 10 000 грн», — отметили аналитики.
Самые высокие пенсии в Киеве — 7971 грн. В лидерах также Ровенская (7276 грн) и Донецкая (7158 грн) области. В то же время, наименьшие выплаты в Тернопольской (4460 грн), Черновицкой (4664 грн) и Закарпатской (4697 грн) областях.
В Харьковской области пенсионеры в среднем получают 5791 грн.
Читайте также: Получала пенсию умершей матери: мошенницу разоблачили в Харькове
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: аналитика, выплати, пенсия, пожилые, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Средняя пенсия в Украине – 141$, на Харьковщине – более 5,5 тыс грн: аналитика»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 14:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "43% украинцев получают пенсии менее 100 долларов. Самые большие выплаты у пожилых людей из Киева, а самые маленькие — в западных регионах. Харьковщина – «посередине».".