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Средняя пенсия в Украине – 141$, на Харьковщине – более 5,5 тыс грн: аналитика

Общество 14:43   16.10.2024
Виктория Яковенко
Средняя пенсия в Украине – 141$, на Харьковщине – более 5,5 тыс грн: аналитика

43% украинцев получают пенсии менее 100 долларов. Самые большие выплаты у пожилых людей из Киева, а самые маленькие — в западных регионах. Харьковщина – «посередине».

Об этом свидетельствует аналитика «Опендатабот». По их данным, 10,34 млн пенсионеров получают выплаты от государства. Средняя пенсия по стране — 5 851 грн или 141$.

«25,6% или 2,64 млн пенсионеров получают от 5 000 до 10 000 грн. 18,6% или 1,92 млн. пенсионеров получают от 4 000 до 5 000 грн. Только у 12,7% или 1,31 млн украинцев пенсии больше 10 000 грн», — отметили аналитики.

Самые высокие пенсии в Киеве — 7971 грн. В лидерах также Ровенская (7276 грн) и Донецкая (7158 грн) области. В то же время, наименьшие выплаты в Тернопольской (4460 грн), Черновицкой (4664 грн) и Закарпатской (4697 грн) областях.

В Харьковской области пенсионеры в среднем получают 5791 грн.

средняя пенсия Харьковщина
Фото: “Опендатабот”

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 14:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "43% украинцев получают пенсии менее 100 долларов. Самые большие выплаты у пожилых людей из Киева, а самые маленькие — в западных регионах. Харьковщина – «посередине».".