Середня пенсія в Україні – 141$, на Харківщині – понад 5,5 тис грн: аналітика
43% українців отримують пенсії менші за 100 доларів. Найбільші виплати в літніх людей з Києва, а найменші — у західних регіонах. Харківщина – «посередині».
Про це свідчить аналітика «Опендатабот». За їхніми даними, 10,34 млн пенсіонерів отримують виплати від держави. Середня пенсія по країні — 5 851 грн або ж 141$.
«25,6% або ж 2,64 млн пенсіонерів отримують від 5 000 до 10 000 грн. 18,6% або 1,92 млн пенсіонерів отримують від 4 000 до 5 000 грн. Лише у 12,7% або 1,31 млн українців пенсії більші за 10 000 грн», – зазначили аналітики.
Найвищі пенсії у Києві — 7971 грн. У лідерах також Рівненська (7276 грн) та Донецька (7158 грн) області. Водночас найменші виплати у Тернопільській (4460 грн), Чернівецькій (4664 грн) та Закарпатській (4697 грн) областях.
На Харківщині пенсіонери у середньому отримують 5791 грн.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аналитика, выплати, пенсия, пожилые, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2024 в 14:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "43% українців отримують пенсії менші за 100 доларів. Найбільші виплати в літніх людей з Києва, а найменші — у західних регіонах. Харківщина – «посередині».".