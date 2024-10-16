Live
  • Ср 16.10.2024
  • Харків  +12°С
  • USD 41.21
  • EUR 44.92

Середня пенсія в Україні – 141$, на Харківщині – понад 5,5 тис грн: аналітика

Суспільство 14:43   16.10.2024
Вікторія Яковенко
Середня пенсія в Україні – 141$, на Харківщині – понад 5,5 тис грн: аналітика

43% українців отримують пенсії менші за 100 доларів. Найбільші виплати в літніх людей з Києва, а найменші — у західних регіонах. Харківщина  – «посередині».

Про це свідчить аналітика «Опендатабот». За їхніми даними, 10,34 млн пенсіонерів отримують виплати від держави. Середня пенсія по країні — 5 851 грн або ж 141$.

«25,6% або ж 2,64 млн пенсіонерів отримують від 5 000 до 10 000 грн. 18,6% або 1,92 млн пенсіонерів отримують від 4 000 до 5 000 грн. Лише у 12,7% або 1,31 млн українців пенсії більші за 10 000 грн», – зазначили аналітики.

Найвищі пенсії у Києві — 7971 грн. У лідерах також Рівненська (7276 грн) та Донецька (7158 грн) області. Водночас найменші виплати у Тернопільській (4460 грн), Чернівецькій (4664 грн) та Закарпатській (4697 грн) областях.

На Харківщині пенсіонери у середньому отримують 5791 грн.

средняя пенсия Харьковщина
Фото: “Опендатабот”

Читайте також: Отримувала пенсію померлої матері: шахрайку викрили у Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Середня пенсія в Україні – 141$, на Харківщині – понад 5,5 тис грн: аналітика
Середня пенсія в Україні – 141$, на Харківщині – понад 5,5 тис грн: аналітика
16.10.2024, 14:43
Нацгвардійці показали, як дрони допомагають їм нищити окупантів у Вовчанську
Нацгвардійці показали, як дрони допомагають їм нищити окупантів у Вовчанську
16.10.2024, 11:54
Закрив собою трьох побратимів: у Харкові увічнили пам’ять загиблого воїна
Закрив собою трьох побратимів: у Харкові увічнили пам’ять загиблого воїна
16.10.2024, 14:17
Росіянин здався в полон на Харківщині: що розповів окупант (фото)
Росіянин здався в полон на Харківщині: що розповів окупант (фото)
16.10.2024, 13:55
Новини Харкова – головне за 16.10: атаки РФ, операція ГУР біля Липців
Новини Харкова – головне за 16.10: атаки РФ, операція ГУР біля Липців
16.10.2024, 14:47
ГУР звільнило 400 га лісу поблизу Липців: знищений полк окупантів (відео)
ГУР звільнило 400 га лісу поблизу Липців: знищений полк окупантів (відео)
16.10.2024, 12:12

Новини за темою:

08:45
Курський виступ чи санітарна зона на Харківщині: Машовець – про вибір Путіна
13:46
Харківська траса – у трійці найнебезпечніших в Україні: де сталося 156 ДТП
17:14
Де РФ може взяти додаткові сили для атак на півночі Харківщини: аналіз Машовця
07:33
РФ продовжує атакувати на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Інформація ISW
07:23
Відбита атака біля Тернової, удари по Харкову і Куп’янську – аналітика ISW

Ви читали новину: «Середня пенсія в Україні – 141$, на Харківщині – понад 5,5 тис грн: аналітика»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2024 в 14:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "43% українців отримують пенсії менші за 100 доларів. Найбільші виплати в літніх людей з Києва, а найменші — у західних регіонах. Харківщина  – «посередині».".