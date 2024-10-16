Середня пенсія в Україні – 141$, на Харківщині – понад 5,5 тис грн: аналітика

43% українців отримують пенсії менші за 100 доларів. Найбільші виплати в літніх людей з Києва, а найменші — у західних регіонах. Харківщина – «посередині».

Про це свідчить аналітика «Опендатабот». За їхніми даними, 10,34 млн пенсіонерів отримують виплати від держави. Середня пенсія по країні — 5 851 грн або ж 141$.

«25,6% або ж 2,64 млн пенсіонерів отримують від 5 000 до 10 000 грн. 18,6% або 1,92 млн пенсіонерів отримують від 4 000 до 5 000 грн. Лише у 12,7% або 1,31 млн українців пенсії більші за 10 000 грн», – зазначили аналітики.

Найвищі пенсії у Києві — 7971 грн. У лідерах також Рівненська (7276 грн) та Донецька (7158 грн) області. Водночас найменші виплати у Тернопільській (4460 грн), Чернівецькій (4664 грн) та Закарпатській (4697 грн) областях.

На Харківщині пенсіонери у середньому отримують 5791 грн.